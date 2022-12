¿Cuál es el patrimonio que dejó Pelé?

Este jueves falleció Edson Arantes do Nascimento, más conocido como Pelé, uno de los mayores referentes en la historia del fútbol y en sus años de carrera. El tres veces campeón mundial recaudó una gran fortuna. Además, una vez finalizado su tiempo como futbolista continuó acrecentando su patrimonio con otros proyectos.

Según señalaron desde el portal Celebrity Net Worth, O'Rei tenía un patrimonio mayor a los cien millones de dólares.

Desde el comienzo de su carrera, invirtió sus grandes ganancias en bienes raíces. Una de sus compras más grandes fue de una enorme mansión en los Hamptons de Nueva York por un valor de 100.000 dólares y vendió en 2008 por casi tres millones de dólares.

Una de sus mayores ganancias no estuvo relacionada al fútbol sino que pudo seguir generando ingresos una vez retirado gracias a sus acuerdos publicitarios. “Yo no me hice rico con el fútbol como hacen los jugadores de hoy. Yo gané dinero por la publicidad, cuando dejé de jugar, pero ninguna de tabaco, alcohol, política o religiosa”, explicó sobre su gran patrimonio.

Además de las fortunas que ganó como futbolista y por sus posteriores inversiones en bienes raíces, Pelé cobró una pensión en Brasil desde 2014. El ex jugador cobraba una pensión mensual de casi tres mil reales, unos 552 euros. “Pago la mitad en el cine y no pago transporte público. Después del Mundial de 2014, seré un pensionado con todas las letras porque por derecho ya lo soy”, expresó el astro brasilero en una entrevista para la revista Veja.