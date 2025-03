Cuántas casas compró Jésica Cirio desde que es famosa

Otra vez la modelo Jésica Cirio quedó salpicada por un escándalo judicial, luego de que su último marido fuera detenido tras un intento de fuga. Y ahora Evelyn von Brocke reveló la fortuna en propiedades que la modelo había conseguido antes de sus dos matrimonios.

“Ella tuvo un muy buen manager que fue Leandro Rud, con el cual fui a buscar la información en su momento”, recordó la panelista de Mujeres Argentinas.

Luego, la chimentera se manifestó sugestiva: “Él me contó que él captaba a todas las modelos que nos reunían en esa época la altura y las medidas determinadas para hacer modelo de pasarela y armó una muy grande agencia donde él no les daba el dinero directamente de aquellas publicidades, por no meterme en temas que no quisiera”.

Entonces, precisó la forma de pago de Rud a Cirio y el resto de sus representadas: “Le daba en pozo departamentos. Jésica, me lo contó Leandro, llegó a tener 42 departamentos”. “No fue una persona que no tenía dinero cuando se casó primero con Martín Insaurralde. Ella trabajó y lo ganó“, aclaró la panelista.