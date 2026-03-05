Cuántas personas murieron en los primeros 5 días del ataque de Trump

El conflicto iniciado el 28 de febrero por EE.UU. e Israel impactó directamente en varios países de la región y provocó víctimas civiles y militares.

La guerra en Medio Oriente dejó víctimas en varios países desde el sábado 28 de febrero, cuando Estados Unidos e Israel comenzaron a atacar Irán. El conflicto no tardó en expandirse más allá de sus protagonistas iniciales y terminó involucrando a estados del Golfo Pérsico, además de Líbano y Siria.

Las hostilidades también alcanzaron territorios donde operan bases militares estadounidenses y zonas estratégicas para el transporte de energía. Las cifras disponibles provienen de reportes oficiales de los países implicados.

Según informó Reuters, hasta este jueves 5 de marzo -sexto día del conflicto-, los datos difundidos por autoridades y organismos oficiales indican que al menos 1.149 personas murieron en distintos países de la región.

Irán: según la organización humanitaria Media Luna Roja Iraní, se contabilizan 1.045 fallecidos desde el inicio de los ataques. Entre ellos se encuentran 175 alumnas y miembros del personal que murieron cuando uno de los primeros misiles arrojados el sábado impactó contra una escuela primaria en Minab. No está claro si la cifra total incluye bajas del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica.

Israel: se reportaron 10 civiles muertos. Nueve de esas víctimas fallecieron el 1 de marzo, luego de un ataque con misiles iraníes contra Beit Shemesh, cerca de Jerusalén. La información fue difundida por el servicio de ambulancias Magen David Adom, mientras que las Fuerzas de Defensa de Israel no informaron bajas militares.

Líbano: el Ministerio de Salud de Líbano informó 77 muertos como consecuencia de ataques israelíes en el país.

Baréin: se registró una víctima mortal tras un incendio ocurrido en la ciudad industrial de Salman, provocado por la interceptación de un misil, según informó el Ministerio del Interior.

Kuwait: confirmó tres muertos, entre ellos dos soldados, luego de ataques iraníes contra el país, de acuerdo con los Ministerios de Salud y de Asuntos Exteriores.

Omán: allí murió una persona cuando un proyectil impactó contra el petrolero MKD VYOM, un buque con bandera de las Islas Marshall, frente a la costa de Mascate.

Emiratos Árabes Unidos: el Ministerio de Defensa de Emiratos Árabes Unidos informó tres personas fallecidas vinculadas a los ataques del conflicto.

Ejército de Estados Unidos: el Mando Central de Estados Unidos reportó la muerte de seis militares estadounidenses tras un ataque contra una instalación militar ubicada en Kuwait.

Siria: cuatro personas murieron cuando un misil iraní impactó contra un edificio en la ciudad de Sweida, en el sur del país, según informó la agencia estatal de noticias SANA.

A seis días del inicio de las hostilidades, el balance de víctimas muestra cómo el conflicto ya se extendió a varios frentes de Medio Oriente y alimenta el temor de que la guerra escale aún más en la región.