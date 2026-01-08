¿Cuántos incendios están afectando a la Patagonia?

La situación más compleja se concentra en Chubut, con incendios en la Comarca Andina y en el Parque Nacional Los Alerces.

La Patagonia atraviesa un inicio de año marcado por la emergencia ígnea, con incendios forestales activos en algunos puntos de la región, aunque con un escenario dispar entre las provincias. De acuerdo a información difundida por medios regionales y organismos oficiales, los focos más relevantes se concentran actualmente en Chubut, mientras que Río Negro confirmó que no presenta incendios activos.

En territorio rionegrino, el Servicio de Prevención y Lucha contra Incendios Forestales (SPLIF) informó que no se registran focos en actividad, como resultado del trabajo coordinado entre brigadistas, bomberos voluntarios, Protección Civil y fuerzas de seguridad. No obstante, las autoridades mantienen el alerta por las condiciones meteorológicas y el alto índice de peligrosidad en varias localidades.

La situación más delicada se vive en la provincia de Chubut, particularmente en la Comarca Andina, donde continúa activo un incendio de gran magnitud en la zona de Puerto Patriada, en jurisdicción de El Hoyo. Según reportan medios locales, el fuego afecta áreas boscosas y mantiene en alerta a comunidades cercanas, con un importante despliegue de brigadistas y apoyo interprovincial debido a la complejidad del terreno y la cercanía con zonas habitadas.

Otro de los focos activos se localiza dentro del Parque Nacional Los Alerces, en el sector del Lago Menéndez. El incendio se desarrolla en un área protegida de alto valor ambiental, lo que obliga a extremar las tareas de control y monitoreo para evitar una mayor afectación del ecosistema.

En ambos casos, los trabajos de combate se ven condicionados por factores climáticos adversos, como altas temperaturas, baja humedad y presencia de viento, que favorecen la propagación del fuego y dificultan las tareas de contención.

Desde los organismos oficiales y los gobiernos provinciales reiteraron el pedido de máxima precaución en toda la Patagonia y recordaron que está prohibido encender fuego en áreas naturales, zonas rurales y espacios no habilitados, en el marco de la emergencia ígnea que rige en gran parte de la región.