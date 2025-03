Cuestionan a Vialidad Nacional por el estado de la Ruta 260

La intendenta de Lago Blanco, Micaela Bilbao, expresó su profundo malestar ante el estado crítico de la Ruta Nacional 260, citando una publicación del transportista Daniel Saavedra Hernández en redes sociales, quien expuso las lamentables condiciones en las que se encuentra el tramo de la carretera.

"El hermoso adoquinado de piedras que se ve en casi la totalidad de la 260, en partes tenemos unos pozos decorativos, uno más grande que el otro... Me da vergüenza no poder hacer nada. Pido disculpas a los transportistas, a mi pueblo, pero me sobrepasa. Estoy cansada de llamar, cansada de mandar notas y no hay respuesta positiva... Yo transito la ruta, mis padres, mi familia y cada día está peor", manifestó la jefa comunal.

En su descargo, Bilbao remarcó la falta de respuestas concretas por parte de las autoridades competentes, subrayando que la prioridad actual parece estar puesta en Tamariscos, con promesas de novedades en 15 días.

"Es una falta de respeto. Hoy se ve más que nunca la falta de empatía. 'No hay plata', pero sí hay prioridades... Ver cómo se rompen los autos, la ambulancia que tanto nos costó en cada viaje se deteriora más porque no hay un maldito kilómetro bueno. Seguimos en la lucha", agregó.

En la publicación de Saavedra Hernández, denunció que recorrer los 107 kilómetros de la Ruta 260 puede tomar entre 8 y 10 horas debido a su estado deplorable. "Las autoridades se la llevan promoviendo el turismo con reuniones bilaterales y el corredor bioceánico en peores condiciones cada día. Ni un respeto para los habitantes de Lago Blanco y cero empatía con el transporte terrestre que recorre miles de kilómetros y en estos 107 km se destruye todo. Y las autoridades, puras comilonas allá y acá", expresó el transportista.

La Ruta Nacional 260, mayormente de ripio, atraviesa el Departamento Río Senguer en Chubut. Con 107 km de extensión, conecta la Ruta 40, al sur de Río Mayo, con el paso internacional Huemules, donde enlaza con la Ruta CH-245 en Chile.

Desde la intendencia de Lago Blanco se reitera el pedido urgente de intervención sobre la Ruta Nacional 260, una vía fundamental para la conectividad de la región y el desarrollo del corredor bioceánico. "Sigo reclamando, como desde el primer día", enfatizó Bilbao, exigiendo una solución definitiva a esta problemática que afecta a toda la comunidad y al transporte de la región.

Sin embargo, Vialidad Nacional fue noticia esta semana no por reparar (su función, en definitiva), si no por destruir el monumento a Osvaldo Bayer en Santa Cruz.