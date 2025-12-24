Cuidado con el "cuento del banco": nueva estafa telefónica circula en Comodoro

Autoridades alertan por una nueva modalidad de estafa telefónica que ya se registró en Comodoro Rivadavia, donde delincuentes se hacen pasar por entidades bancarias para vaciar cuentas bancarias de sus víctimas.

Según advirtieron desde la División Policial de Investigaciones y el área de Cibercrimen Chubut, los estafadores realizan llamados telefónicos simulando ser empleados de bancos y utilizan excusas vinculadas a supuestos problemas de seguridad o a la habilitación de servicios.

Durante la comunicación, solicitan que la persona descargue una aplicación de seguridad o que simule la solicitud de un préstamo. Estas acciones permiten a los delincuentes acceder a las cuentas y realizar transferencias fraudulentas.

Desde las fuerzas de seguridad remarcaron que ningún banco solicita la instalación de aplicaciones por teléfono, pide simular préstamos ni se comunica para “arreglar” cuentas de manera telefónica.

Ante este tipo de llamados, se recomienda cortar la comunicación de inmediato, no brindar datos personales ni bancarios y realizar la denuncia correspondiente.

Desde la DPI y Cibercrimen recordaron que la prevención y la información son claves para evitar este tipo de delitos y pidieron a la comunidad mantenerse alerta y compartir la advertencia para evitar nuevas víctimas.