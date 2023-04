Cuidado con esta aplicación trucha de WhatsApp

La versión paralela de la aplicación puede ser un riesgo incluso para los que no la tienen instalada.

WhatsApp se convirtió en una de las herramientas más importantes para comunicarse, cuenta con 2.000 millones de usuarios en todo el mundo.

Una de las extensiones no oficiales que más se descarga para la aplicación es WhatsApp Plus, que en la versión oficial de la app no se encuentran. Su instalación requiere tener activa la opción "Instalar aplicaciones de fuentes desconocidas".

Se la considera peligrosa ya que no cuenta con ningún respaldo de Meta. La aplicación no cuenta con ninguna medida de seguridad y es posible que contenga código malicioso.

En la versión Plus todos los mensajes y archivos quedan en el otro celular, aunque se borren de inmediato. Al enviar un mensaje incorrecto y borrarlo, la persona podrá revisarlo sin inconvenientes.

Las conversaciones no están cifradas de extremo a extremo, ya que los celulares utilizan servicios distintos y no cuentan con las mismas garantías.

Si estás en contacto con un miembro que utilice WhatsApp Plus implica que el contenido del chat puede dejar expuesta a la cuenta legítima.