Cumbre en Rawson por el funcionamiento de los juzgados de Familia

El fuero de Familia en Comodoro Rivadavia atraviesa una situación “sumamente delicada” y en ese contexto, autoridades del Observatorio de Justicia del Colegio de Abogados viene exponiendo su preocupación por las demoras que hay en las causas que se tramitan en el mismo.

Ya denunciaron las demoras en la administración de Justicia que afecta a niños, adolescentes y a sus familiares más cercanos, sobre todo padres y madres.

Es por eso que el próximo martes mantendrán una nueva reunión con integrantes del Superior Tribunal de Justicia. La misma la organizó la diputada provincial, María Andrea Aguilera, quien en diciembre del año pasado manifestó también su preocupación por el “estado de atraso” que presentan a la hora de fallar los juzgados de familia de esta ciudad. Aguilera es abogada y residió en Comodoro hasta no hace muchos años.

Adriana Ávila Torrente, abogada especialista en Familia, indicó que desde el Observatorio, “lo que tratamos es de canalizar las quejas y problemáticas que tienen nuestros colegas (abogados), en distintas ramas del derecho, para buscar las mejores alternativas para una solución más rápida y eficaz”.

En este contexto, aseguró que el objetivo “es avanzar los tiempos de esto, que arrancó en el mes de octubre y, sin embargo, seguimos igual o peor”.

Sobre la Oficina de Familia en Comodoro, Ávila Torrente aseguró que “tenemos un atraso superior a los 60 días desde el momento en que nosotros presentamos un escrito para que sea contestado y te imponen este tiempo”.

LOS MAS PERJUDICADOS SON LOS NIÑOS Y NIÑAS

La abogada aclaró que “no es que no trabajen; es que no tienen los recursos mínimos y necesarios como para cumplir con las obligaciones judiciales”.

Como consecuencia de la gravedad de lo que sucede en los juzgados con decenas de familias, los afectados son directamente a niños, niñas y adolescentes. “Son los que necesitan una respuesta en tiempo oportuno y no funciona en esta condición”, aseguró la letrada.

“Ya hablamos con el Superior Tribunal de Justicia, que nos dijo que se iba a revertir la situación y no sucedió”, expresó.

OBSERVATORIO DE JUSTICIA

Sobre la iniciativa de la creación del Observatorio de Justicia, la letrada argumento que el mismo “fue por parte del Taller de Familia que presido, y tuvimos un acompañamiento del Colegio Público de Abogados. En una reunión y asamblea extraordinaria se creó el Observatorio de Justicia porque el Colegio de Abogados todo no puede hacer”.

Detalló que se trata de un organismo “paralelo a la comisión directiva y nos abocamos a canalizar la problemática de los abogados y cómo hacemos para resolverla”.

LA UNIFICACION DE JUZGADOS

La Oficina Judicial de Familia se puso en funcionamiento en 2020 y se desempeñan allí los jueces Laura Lorenzoni, Jorgelina Castillo, Guillermina Sosa y Pablo Pérez. Antes se conocía como Juzgados de Familia.

“Todas las modificaciones que hicieron no fueron a favor de resolver los conflictos; fueron para complicarlos”, apuntó Ávila Torrente. “Antes de lo que fuera Gestión Judicial, las cosas salían en tres días y las urgentes salían el mismo día. Y no es que tenemos más causas; tenemos la misma cantidad”.

“Si hay que poner más personal, que lo hagan con personas capacitadas; que cierren la Oficina de Gestión Judicial; declaren la emergencia judicial”, apuntó.

En estos momentos, desde el Observatorio realizan una convocatoria a todas las organizaciones con personería jurídica dedicadas a niños, niñas y adolescentes, a fin de poder trabajar juntos y buscar una solución a los inconvenientes y demoras en los Juzgados, “dando un mejor acceso al derecho de Justicia”.

La idea, según la letrada, es “trabajar en equipo, autorizados por el Juzgado de Familia, controlado por el Servicio de Protección de Derechos que es municipal o por el Equipo Técnico Interdisciplinario para hacer lo que se llama Punto de Encuentro, que es una ley que hace tiempo está dentro del Digesto Jurídico provincial. Sin embargo, no está reglamentada por falta de presupuesto”.

Agregó que se busca “aunar esfuerzos entre las ONG y nosotros como operadores del derecho para que estos niños sean dejados en un espacio físico; uno de los progenitores firme el horario de llegada, día y quién está a cargo y lo retire el otro progenitor unos minutos después”.

De esa manera, “evitamos el ´no me lo trajo´, `no me lo deja ver´, que es en el cincuenta por ciento de los casos. O cuando hay juicios de violencia familiar entre progenitores, donde no están involucrados los chicos, para que el denunciado pueda ver a su hijo en una hora determinada y lo reintegre en ese mismo lugar en la hora pactada”.

“Necesitamos que haya una en zona sur, centro, y otra en zona norte, ya sea feriados, francos, o fines de semana. Es una convocatoria inédita en el país. Se nos ocurrió del Observatorio de Justicia y la idea es llevarlo adelante cuando se comuniquen estas ONG con nosotros”, concluyó la abogada.