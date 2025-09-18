Cupos agotados para el NASA Space Apps Challenge 2025

El hackatón de ciencia y tecnología más grande del mundo se realizará el 4 y 5 de octubre en el Centro de Encuentro de Km. 8.

Comodoro Rivadavia volvió a demostrar su potencia innovadora al agotar los 300 cupos presenciales para la nueva edición del NASA Space Apps Challenge, que se desarrollará los días sábado 4 y domingo 5 de octubre, en el Centro de Encuentro de Km. 8. En la ocasión, el evento organizado por la Municipalidad, a través de la Agencia Comodoro Conocimiento, contará con más de 50 mentores de primer nivel, entre ellos referentes de INVAP, CONAE y CONICET.

La propuesta, considerada el hackatón de ciencia y tecnología más grande del planeta, pone a prueba la creatividad y la innovación en todas las áreas, con desafíos propuestos por la NASA. Además de la edición presencial, se podrá participar en la versión virtual, que permite formar parte del evento desde cualquier punto del país o del mundo.

ECOSISTEMA DINAMICO

El presidente de Comodoro Conocimiento, Rubén Zárate, manifestó que “el hecho de que Comodoro Rivadavia haya agotado sus cupos presenciales es un orgullo colectivo porque habla de un ecosistema joven, dinámico y con hambre de ser protagonista en la ciencia y la innovación global”.

Acotó el funcionario que “el Space Apps conecta a nuestra ciudad con la NASA y con el mundo. Es la oportunidad de transformar ideas en proyectos reales con impacto social y científico, pensando que una idea de Comodoro puede llegar al mundo”.

Por su parte, la responsable del Área de Dinamización Productiva y Cadenas de Valor de la Agencia, Débora Reitovich, subrayó que “la modalidad virtual es la última oportunidad para quienes no llegaron a inscribirse en el presencial. No queremos que nadie se quede afuera de esta experiencia transformadora, que, en cada edición, demuestra que Comodoro no solo participa: lidera. El entusiasmo y la diversidad de miradas son nuestra mayor fortaleza”.

DESAFIOS 2025

Este año, los desafíos de la NASA invitan a crear soluciones innovadoras a partir de datos espaciales y de observación de la Tierra. En total son 19 los que conectarán a miles de participantes en simultáneo alrededor del planeta, entre ellos “Locura de meteoritos: modelar impactos de asteroides y sus consecuencias”; “Un mundo aparte: exoplanetas con IA: aplicar inteligencia artificial para descubrir nuevos mundos fuera del sistema solar”; “BloomWatch: monitorear y predecir la floración de plantas a nivel global”; “Construir un motor de conocimiento de biología espacial: organizar décadas de experimentos biológicos de la NASA con IA”; y “Comercialización de la órbita terrestre baja (LEO): diseñar modelos de negocio sostenibles en el espacio”.

Además, habrá desafíos sobre “¡Celebración animada de Terra Data!: crear animaciones con 25 años de datos del satélite Terra”, “Historias estelares: el clima espacial: narrar de forma creativa cómo la actividad solar impacta en la vida en la Tierra”, “SpaceTrash Hack en Marte: diseñar soluciones para reciclar residuos en futuras misiones espaciales”, “Tu hogar en el espacio: prototipar hábitats espaciales innovadores”, “Análisis profundo del océano al cielo: experiencias inmersivas de realidad virtual con datos de la NASA” y “Agricultura y datos satelitales: juegos y simulaciones para impulsar prácticas agrícolas sostenibles”.

Quienes deseen sumarse a esta experiencia única, todavía pueden hacerlo en la modalidad online, inscribiéndose en spaceapps.conocimiento.gob.ar, seleccionando el evento de Comodoro. Además, los participantes ya pueden ingresar al canal oficial de Discord (https://discord.gg/tu6tUxFN) para comenzar a interactuar con la comunidad antes del evento. El correo electrónico [email protected] se encuentra disponible para consultas.

El NASA Space Apps Challenge Comodoro Rivadavia 2025 cuenta con el apoyo de la Sociedad Cooperativa Popular Limitada (SCPL) y Aguas Orizon, consolidando a la ciudad como un polo de innovación y conocimiento en la Patagonia.