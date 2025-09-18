Othar acompañó los festejos por el 215° aniversario de la Independencia de Chile

El intendente encabezó el acto oficial en la Plaza San Martín junto a autoridades locales, provinciales y diplomáticas. Posteriormente participó del brindis en el Consulado de Chile, donde se destacó el fortalecimiento de los lazos entre ambas naciones.

Este jueves por la mañana, Comodoro Rivadavia celebró el 215° aniversario de la Independencia de Chile con un acto en la Plaza San Martín, encabezado por el intendente Othar Macharashvili. Lo acompañaron el viceintendente Maximiliano Sampaoli y la cónsul de Chile en la ciudad, Daniela Briones.

También participaron la secretaria de Cultura, Liliana Peralta; la titular de Mujer, Género y Diversidad, María Cativa; el director de la Agencia Comodoro Conocimiento, Rubén Zárate; el vicerrector de la UNPSJB, Walter Carrizo; el vicecónsul de Bolivia, Gonzalo Quenallata Cori; representantes de fuerzas militares y de seguridad; referentes de comunidades extranjeras; miembros del Centro de Residentes Chilenos de Comodoro y Caleta Olivia, además de vecinos que se sumaron a la ceremonia.

Sin título

Tras recordar la conformación de la Primera Junta Nacional de Gobierno de Chile en 1810, la banda “Sargento Mayor Matías Sarmiento” del Regimiento Mecanizado 8 interpretó los himnos nacionales de Argentina y Chile. Luego, las autoridades colocaron ofrendas florales ante el busto del General San Martín.

Macharashvili destacó la importancia de la fecha y la llegada de la nueva cónsul: “Celebrar un año más en forma conjunta nos permite continuar trabajando e impulsar oportunidades que favorezcan a los ciudadanos de ambos países”. En la misma línea, el viceintendente Sampaoli subrayó el vínculo con la Región de Aysén y adelantó la participación en los festejos por el aniversario de Coyhaique.

Sin título

La secretaria Liliana Peralta remarcó que los lazos con Chile son “muy fuertes y profundamente arraigados en la tradición comodorense”, mientras que la cónsul Briones agradeció el acompañamiento y resaltó la amistad histórica entre ambas naciones: “Debemos sentirnos orgullosos de esta relación de fraternidad, que nos ha permitido ser un ejemplo de diálogo y respeto. ¡Viva Argentina y viva Chile!”, concluyó.