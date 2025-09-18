El Municipio acompañó los festejos por el aniversario de la vecinal y el club René Favaloro

Se celebró el 9no aniversario. En el acto, se resaltó la potencialidad del barrio y su importante crecimiento. Además se puso en valor la obra de gas, que ya se encuentra en su etapa final. Mientras que el intendente adelantó a los vecinos la construcción de un playón deportivo en el sector. “Desde el Municipio, nos encontramos trabajando en una obra puntual de gas para que cada uno tenga ese servicio público esencial que tanto jerarquiza a una familia”, destacó Othar Macharashvili.

Este miércoles, los vecinos del barrio René Favaloro junto al intendente Othar Macharashvili, la vecinalista, Marisa Mellao y comisión y el presidente del Club Social y Deportivo Favaloro, Martín Vivanco, celebraron el noveno aniversario del Club y la Vecinal, en su sede barrial de Km 14.

El acto también contó con la presencia del secretario de Desarrollo Humano y Familia, Ángel Rivas; la secretaria de Mujer, Género y Diversidad, María Cativa; miembros del gabinete municipal, concejales e instituciones del barrio.

En el lugar, el intendente resaltó la relevancia de estar en la vecinal, “que la conocemos desde sus inicios, y en un barrio que siempre fue de mucha lucha”, al tiempo que agradeció a todos los que trabajan a diario por mantener esta red, por trabajar por su barrio. “Desde el Municipio –sostuvo-, nos encontramos trabajando en una obra puntual de gas para que cada uno tenga ese servicio público esencial que tanto jerarquiza a una familia”.

Mientras adelantó que “nos comprometemos a realizar también el playón deportivo que este barrio tanto se merece. Ya estamos ubicando conjuntamente con la vecinal, cuál va a ser el mejor lugar para construirlo. Y todo esto se hace en los momentos críticos que estamos viviendo, estamos trabajando todos juntos con el equipo municipal, para seguir haciendo cosas por y para los chicos y para las familias”, subrayó.

En la misma línea, el secretario de Desarrollo Humano y Familia, Ángel Rivas, puso en valor el crecimiento del sector al decir que “hoy nos encontramos con otra realidad a la de hace unos años atrás y con una decisión política, que sin dudas es invertir en este barrio y en el Club Social y Deportivo ‘René Favaloro’. Uno observa el barrio y ve que hay un Estado totalmente presente, que en ningún momento se frenó, siempre invirtió y apostó a esta zona norte de la ciudad. Es una alegría ver un barrio totalmente desarrollado, a partir del trabajo de los vecinalistas y vecinos que se acercan a esta sede”.

Por su parte, Marisa Mellao en alusión a la fecha, señaló que “es un año más de vida para nuestro barrio. Agradezco a cada uno de sus integrantes que le dan vida a esta vecinal con las actividades que se desarrollan en nuestra sede barrial. También agradecemos a los funcionarios municipales por comprometerse con nuestra sociedad. Cuando se trata de trabajar para el crecimiento de un barrio, hay que dejar los orgullos de lado. Hoy estamos viendo frutos de una obra –gas-, que había quedado totalmente parada, y que será vida y crecimiento para el barrio y los emprendedores, que apuestan todos los días por nuestra comunidad”.

Un barrio que crece

A través de la perseverancia y el trabajo de los vecinos, el barrio René Favaloro fue transformándose con la llegada de obras fundamentales como: cordones cunetas, cloacas, asfalto y el tan esperado servicio de gas. A eso se suma el centro de salud, la construcción de la sede vecinal y la extensión del recorrido del colectivo, que permitió mayor conectividad para los vecinos.

Hoy en día, René Favaloro cuenta con más de 3040 lotes y sigue creciendo, lo que representa nuevos desafíos, pero también nuevas oportunidades para seguir avanzando. En este momento, pese a la situación económica, la actual gestión sigue ejecutando obras, y posibilita que funcionen talleres culturales, deportivos y educativos, destinados a fortalecer la integración social, la participación ciudadana y el sentido comunitario.

Desarrollo deportivo

En tanto, el dirigente del Club, Martín Vivanco, agradeció la presencia del intendente y las autoridades municipales, y manifestó que “es mi primer año como presidente del club, agradezco la confianza de la vecinalista por ponerme a encabezar esta institución, que sirve como contención para los más chicos, pregonando ante todo que hagan un deporte que ayude a su desarrollo. También estamos trabajando para seguir sumando categorías, y seguir trabajando para los más jóvenes, teniendo a un futuro mejoras y obras en nuestra cancha. Como la realización de los vestuarios, bancos de suplentes, será con paciencia y paso a paso, trabajando mancomunadamente con el Municipio que nos acompaña siempre”, sentenció.