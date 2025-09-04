Dagdar vuelve al Sótano con un tributo a Rata Blanca y la energía intacta

El power trío comodorense se presentará este viernes 5 de septiembre en San Martín 239, donde ofrecerá un show especial dedicado a los clásicos de Rata Blanca. La banda revive la nostalgia de sus primeros pasos y adelanta nuevos proyectos discográficos.

Dagdar, banda de heavy metal nacida en Comodoro Rivadavia en 2004 bajo el nombre de Ares, regresa al escenario del Sótano Pub, un lugar que consideran clave en su historia. La cita será este viernes 5 de septiembre, cuando el trío integrado por Matyas DeAres (guitarra y voz), Lucas Vader (bajo) y Alan Gabriel (batería) se suba al escenario con un tributo a Rata Blanca, grupo emblemático del rock y metal argentino.

Con tres discos de estudio —Res non verba (2010), Despertando en la periferia (2013) y un álbum en vivo en streaming titulado En vivo en la nave de Oseberg (2019)—, Dagdar se consolidó. Actualmente, la banda trabaja en un nuevo material de estudio que promete ver la luz en los próximos meses.

El regreso al Sótano tiene un valor especial para los músicos. “Es súper nostálgico volver al escenario del Sótano, fue el lugar donde crecimos y nos hicimos como banda. Tocar para nuestra gente siempre es hermoso”, destacó Maty DeAres en comunicación con El Patagónico, quien también recordó que allí se forjó gran parte de la identidad del grupo.

El show de este viernes tendrá una particularidad: en lugar de interpretar su propio repertorio, la banda eligió rendir homenaje a Rata Blanca. “El repertorio fue divertido armarlo porque esta vez no vamos a hacer canciones propias, solo clásicos de Rata. Además, tenemos un par de sorpresas que a la gente le van a encantar, pero van a tener que esperar hasta el viernes para descubrirlas”, anticipó el músico.

Dagdar viene de una trayectoria que incluye presentaciones memorables, como la primera de su carrera en 2007, que marcó un antes y un después, y otra en la que compartieron escenario con Walter Giardino, Temple y Joe Lynn Turner en el teatro María Auxiliadora. “Son momentos que nos quedaron grabados y que nos impulsaron a seguir apostando por la banda con más profesionalismo”, recordó DeAres.

El día después del concierto en Comodoro, el grupo continuará su mini gira en Pico Truncado. Allí presentarán un setlist distinto, más orientado al público local. “El público de Truncado es más metalero, así que el repertorio va a ser más pesado, más heavy. Siempre nos reciben muy bien, nos hacen sentir como en casa”.

Organizar dos fechas en dos provincias no fue tarea sencilla, aunque la experiencia acumulada y la colaboración de colegas ayudaron a concretarlo. “Es muy complejo coordinar, pero tenemos mucha ayuda de los locales y también de la banda El Fogón, que viene desde Río Negro. Tantos años en la ruta nos dieron la experiencia necesaria para producir algo de esta magnitud”.

De cara al futuro, Dagdar proyecta un cierre de año cargado de novedades. “Tenemos pensado seguir tocando, lanzar videoclips de lo que será nuestro próximo disco y existe la posibilidad de volver a Capital Federal para cerrar allí el año con un gran show”, adelantó DeAres.

Más allá de la proyección y los escenarios que los esperan, el trío mantiene una premisa: la conexión con el público. “Lo que más nos importa es la energía que entregamos y recibimos en cada show. Cuando suenan hits como El reino olvidado o Mujer amante, es imposible no emocionarse. La gente canta todo y esos son momentos únicos, que nos hacen sentir que valió la pena cada esfuerzo”, concluyó el músico.