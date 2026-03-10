Daniel Tellez sigue al frente de la la Liga independiente de Barrios

El último 18 de febrero se realizó la asamblea de clubes en la Liga Independiente de Fútbol de los Barrios y, por elección de los dirigentes, se ratificó a la comisión que encabeza Daniel Tellez para que continúe al mando por un período más.

“Renovamos por dos años más porque fuimos reelectos por la votación de los presidentes, nos hicieron notar que estamos haciendo bien las cosas y vamos a meterle un período más. La asamblea se desarrolló de buena forma, habíamos llamado a elecciones y no se presentó nadie, por lo tanto decidimos seguir”, indicó el máximo dirigente.

Tellez valoró el tema de la finalización del torneo del año pasado y lo vio como algo positivo: “Se terminó bien, la gente contenta por cómo se hizo, se entregaron los premios como se había planificado. Estamos contentos por el comportamiento de los clubes y eso nos dio ganas para seguir en la Liga”.

Más de 20 clubes componen a la Liga de los Barrios y es probable que comience la competencia el domingo 22 de marzo. “La fecha estipulada para comenzar es el 22 de marzo y nos vinimos a reunir con Hernán (Martínez) para contarle cómo se nos viene el año, con los presupuestos y más que nada con todo lo que es la ayuda para los clubes. Hubo una respuesta favorable”, expresó Tellez.

La planificación anual también incluye el Torneo Provincial de Campeones que este año se jugará en abril, todavía no se definió si se hará en Puerto Madryn o Trelew. Comodoro Rivadavia tendrá representación en ese certamen con el campeón Defensores del Moure y con el subcampeón All Boys. “Se viene el Provincial en abril y le solicitamos a Hernán (Martínez) una ayuda para el traslado de los equipos”, sentenció el presidente.