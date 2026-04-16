Debut profesional de Aylén Aguirre ante Karen Almendra

La boxeadora comodorense y la trelewense protagonizarán este viernes la pelea de fondo profesional, en la velada que se realizará en el Gimnasio Municipal 1. “Es algo que esperaba hace mucho tiempo y después de tantos años se me pudo dar. Estoy muy ansiosa y feliz”, reconoció la integrante del Team Alvarado.

Se presentó oficialmente el festival de boxeo amateur que se realizará este viernes en el Gimnasio Municipal 1, y que tendrá nuevamente a la comodorense Aylén Aguirre (50,800 kg) como protagonista de la pelea de fondo, en lo que será el debut profesional de la integrante del Team Alvarado, enfrentándose a la trelewense Karen Almendra.

El festival, que comenzará a las 21:00, es organizado por Piñas del Sur, cuyo promotor es Vicente “Vasco” Arisnabarreta, y cuenta con el acompañamiento de Comodoro Deportes.

La cartelera del festival, que comenzará a las 21:00, estará compuesta por siete combates amateurs y contará con grandes exponentes de la ciudad y boxeadores de Chile.

Martín Gurisich, a cargo de la Dirección General de Deportes, encabezó la presentación y estuvo acompañado por el promotor Vicente Arisnabarreta; Aylén Aguirre y su entrenador Eduardo Alvarado. Además, participaron los distintos boxeadores y técnicos que serán parte del evento.

Aguirre aseguró que su debut en el campo rentado “es algo que esperaba hace mucho tiempo y después de tantos años se me pudo dar. Estoy muy ansiosa y feliz. Espero que sea una buena pelea”.

El “Vasco” Arisnabarreta agradeció el acompañamiento de Comodoro Deportes, en lo que será esta nueva velada. “Sería difícil hacer estos eventos sin la ayuda de ellos. Agradecer a los chicos de Comodoro que van a pelear y a la gente que viene de Chile. A Aylén siempre la estamos acompañando, la felicito y se merece esto que le pasa. Será una muy buena velada”, afirmó.

Gurisich, sobre el final, destacó el trabajo del promotor local y el constante crecimiento del boxeo en la ciudad. “Esa continuidad que venimos teniendo con festivales desde el año pasado, es lo que nos permite que los boxeadores puedan crecer. Tenemos que seguir haciendo estos festivales, desearles la mejor suerte a los boxeadores nuestros y felicitar a Aylén”.

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Cartelera

FONDO PROFESIONAL

- Aylén Aguirre (Comodoro) vs Karen Almendra (Trelew).

PELEAS AMATEURS

- Benito Guachapani (Comodoro) vs Matías Navarrete (Chile).

- Fabricio Villafañe Sauco vs Isaac Vásquez Vera.

- Jazmín Rodríguez Alvarado vs Julieta Menéndez (Trelew).

- Luciano Robles Sauco vs Benjamín Colimil (Chile).

- Gastón Velásquez Santana vs Nathaniel Neira Montiel.

- Rodrigo Calfacura Sauco vs Harón Carreño (Chile).