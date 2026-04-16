La licenciada Karina Sanz dictará una capacitación libre y gratuita

La licenciada Karina Sanz (kinesióloga, fisiatra y osteópata) será la disertante de la capacitación denominada “Un cambio de paradigma en el deporte: el deportista como unidad funcional”, donde la salud intestinal es el pilar de la eficiencia y la integridad del aparato locomotor.

La capacitación que será de carácter libre y gratuita, se realizará el sábado 2 de mayo en el Auditorio de Chubut Deportes, y estará destinada a kinesiólogos, entrenadores, profesores de educación física, preparadores físicos, técnicos deportivos y demás profesionales vinculados al deporte.

Entre los objetivos, se busca que los asistentes puedan identificar patrones de dolor de origen intestinal, comprender la relación entre las vísceras y el sistema musculoesquelético, y analizar el impacto de la inflamación intestinal en la recuperación y rendimiento físico.

Las inscripciones se reciben a través del formulario que obtendrán escaneando el QR del flyer y se extenderán hasta el día 30 de abril.

En contacto con el área de Prensa de Chubut Deportes, la reconocida profesional comentó: “Quiero agradecer a Chubut Deportes por la convocatoria a exponer este tipo de capacitaciones que está bueno porque fomenta el trabajo interdisciplinario. La capacitación tiene que ver como las disfunciones viscerales pueden afectar al aparato locomotor desde el tono muscular a las posturas, al desempeño físico y energético del deportista, entonces me parece que es como que está muy interesante una mirada desde otro aspecto que suma a la práctica profesional”, aseguró.

Luego, comentó que “en la página solicitaron si también se podía hacer híbrida o con participación a través de las redes sociales para que también otras ciudades que no están tan cercas puedan participar de esta charla y fomentar la capacitación a nivel deportivo. Esto va a ser el 2 de mayo, lo cual todavía tenemos bastante tiempo y la idea es ampliar la mirada, como se puede trabajar a través de la osteopatía, a través de la medicina china, de la medicina convencional, como podemos trabajar en equipo desde la kinesiología, desde la nutrición, desde la psicología deportiva, desde el trabajo junto con los técnicos, con los entrenadores y por supuesto con los deportistas”.

“Ellos son los que están más en contacto con el deportista y a través de estas herramientas pueden estar atentos y visualizar que por ahí el problema puede venir de otro lado, que tal vez no es la articulación del hombro en sí, que afecta la técnica del vóley o del tenis, sino que de repente es una visión visceral que afecta la articulación y eso hace que la persona tenga probabilidades de lesión o que no realice como desea en el desempeño físico. Entonces, los trabajos interdisciplinarios tienden a esto, a ampliar la mirada y vos decís okey, trabajemos si tiene que ver con un origen visceral porque la persona no se está alimentando bien y esa disfunción hepática se puede trabajar, o tal vez tiene que ver con una cuestión emocional que la persona está transitando y también tiene que tener herramientas ahí y lo puede hacer desde la psicología. Entonces eso, volver a la persona a su eje, para que luego con entrenadores, técnicos, se pueda trabajar la técnica deportiva y mejorar el rendimiento deportivo es un fin mayor, para mejorar a ese deportista que se lo quiere sacar adelante”.

Finalmente, expreso que “uno agradece a Chubut Deportes por la apertura a este tipo de convocatorias que sirve para que más gente pueda entender que hay muchas cosas que pueden afectar y que no solamente tiene que ver con el aparato locomotor. Hay cuestiones viscerales, hay cuestiones del sistema nervioso, hay cuestiones energéticas, dadas por cuestione emocionales o intelectuales en las cuales estamos transitando, entonces, todo eso hace a un ser. Nuestro sistema de salud o nosotros en occidente por ahí creemos que estamos comenzando con esto, vos vez a los orientales como trabajan a nivel deportivo y no trabajan solamente la materia, trabajan el eje físico, emocional y espiritual para llegar a buen puerto”, sentenció.