Más de 200 competidores formaron parte el último domingo del certamen, que se llevó adelante en el Gimnasio municipal Nº 3 del barrio Máximo Abásolo.

A puro arte marcial se desarrolló el 26º Austral de los Juegos de Kumite

El Gimnasio municipal Nº 3, del barrio Máximo Abásolo, fue el escenario de la 26ª edición del Campeonato Austral de los Juegos de Kumite, en el cual formaron parte más de 200 competidores.

El gran master Omar Torres cumplió con otra nueva realización en la ciudad, en un clásico en lo referente a kumite, donde hubo una conjugación de diversos estilos en un evento muy particular, junto a la organización del Instituto Internacional de Kung Fu Tao Yang Chuan.

Este encuentro deportivo, todos los años, reúne a profesores, maestros, y competidores en las especialidades de kumite (combate), esgrima de palo corto (kaset) y forma de mano vacía y armas.

Sobre el torneo, Torres expresó que “lo venimos haciendo hace 26 años, con delegaciones de karate, taekwondo, kung fu. Tenemos diferentes categorías, entre mujeres, varones, principiantes, avanzados y superiores. Estamos muy agradecidos de los profesores y maestros que apoyan este evento, a las autoridades de Deportes que sin el apoyo de ellos sería imposible realizar esto. El mundo de las artes marciales enseña sacrificio, constancia y estamos acá cumpliendo con esta tarea”.

En el evento estuvo acompañando el director de Deportes, Martín Gurisich quien remarcó la cantidad de niños y jóvenes que reúne el clásico Campeonato Austral. “Es muy agradable para el área de Deportes ver el gimnasio lleno de niños, y familias que acompañan este evento, y con las delegaciones que han llegado”.

El certamen contó con la participación de instituciones de las localidades de Los Antiguos, Trelew, Puerto Madryn, Rawson, Bariloche, Koluel Kaike, Caleta Olivia, Pico Truncado, Las Heras, Esquel, Neuquén, Coyhaique (Chile), Chile Chico (Chile) y los locales de Comodoro Rivadavia.