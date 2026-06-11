Trelew y Gaiman fueron sede de instancias zonales e interzonales de fútbol de salón

Bajo la organización de la gerencia deportiva de Chubut Deportes, este jueves se llevó a cabo de manera simultánea en el Gimnasio
Municipal N°1 de Trelew y el Municipal de Gaiman, el zonal 1 y el interzonal 2 y 7 respectivamente, para la disciplina de futsal, en el
marco de los Juegos Nacionales Deportivos Evita.
La actividad realizada en Trelew, reunió a equipos representantes de la zona 1: Trelew, Rawson y Puerto Madryn. Mientras que en
Gaiman, participaron las localidades de Gaiman, Dolavon, Gastre, Lagunita Salada, Camarones y Puerto Pirámides, quienes jugaron
con el fin de lograr el pase a la instancia provincial, la cual definirá a los equipos que clasificarán y representarán a la provincia en el
nacional, que se realizará del 2 al 7 de noviembre próximos, en la ciudad de Mar del Plata.
La jornada deportiva, que inició a las 9 de la mañana y se extendió hasta las 16, reunió, sumando las dos sedes, a 130 deportistas de
ambas ramas.
Tras la disputa de todos los encuentros, por la zona 1 lograron la clasificación Defensores del Parque de Rawson en la rama
masculina y Juventus Futsal de Trelew en la femenina, mientras que en el interzonal de Gaiman, el representativo local en varones
y Camarones en mujeres, logaron el pase al provincial que se realizará del 7 al 10 de septiembre, en Comodoro Rivadavia.