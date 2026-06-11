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Trelew y Gaiman fueron sede de instancias zonales e interzonales de fútbol de salón

Las competencias se desarrollaron en el marco de los Juegos Nacionales deportivos Evita.

Bajo la organización de la gerencia deportiva de Chubut Deportes, este jueves se llevó a cabo de manera simultánea en el Gimnasio

Municipal N°1 de Trelew y el Municipal de Gaiman, el zonal 1 y el interzonal 2 y 7 respectivamente, para la disciplina de futsal, en el

marco de los Juegos Nacionales Deportivos Evita.

La actividad realizada en Trelew, reunió a equipos representantes de la zona 1: Trelew, Rawson y Puerto Madryn. Mientras que en

Gaiman, participaron las localidades de Gaiman, Dolavon, Gastre, Lagunita Salada, Camarones y Puerto Pirámides, quienes jugaron

con el fin de lograr el pase a la instancia provincial, la cual definirá a los equipos que clasificarán y representarán a la provincia en el

nacional, que se realizará del 2 al 7 de noviembre próximos, en la ciudad de Mar del Plata.

La jornada deportiva, que inició a las 9 de la mañana y se extendió hasta las 16, reunió, sumando las dos sedes, a 130 deportistas de

ambas ramas.

Tras la disputa de todos los encuentros, por la zona 1 lograron la clasificación Defensores del Parque de Rawson en la rama

masculina y Juventus Futsal de Trelew en la femenina, mientras que en el interzonal de Gaiman, el representativo local en varones

y Camarones en mujeres, logaron el pase al provincial que se realizará del 7 al 10 de septiembre, en Comodoro Rivadavia.

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