El Zonal Pista ruge con fecha doble este fin de semana

Se realizan las fechas 4 y 5 en el autódromo General San Martín, con la presencia del TC Austral, TC Patagónico, TP 1.100cc, TP Gol 1.6 y Renault 12. Este viernes arrancan los entrenamientos y las finales serán el sábado y domingo.

El Campeonato Zonal Pista de automovilismo tiene una jornada doble este fin de semana, en el autódromo General San Martín de Comodoro Rivadavia, con el Gran Premio “Orve - Del Sol Automotor” y las categorías Turismo Carretera Austral, Turismo Carretera Patagónico, Turismo Pista 1.100cc, Turismo Pista Gol 1.6 y Monomarca Renault 12.

La actividad oficial, organizada por el Auto Moto Club, con la fiscalización de la Federación Chubutense de Automovilismo, dará comienzo este viernes a las 13:15, con tres entrenamientos para cada categoría, donde se conocerá quiénes serán los más veloces de la primera jornada tuerca, en el marco de la 4ª fecha.

El sábado por la mañana se realizarán las pruebas de tanques llenos y a las 11:15 comenzará la clasificación, con el siguiente orden: Gol 1.6, TC Austral, TC Patagónico, R-12 y TP 1.100cc. A las 14:00 iniciarán las finales, a 16 vueltas o 30 minutos de duración, en el mismo orden que las pruebas, mientras que los podios tendrán lugar a las 16:30.

El domingo, la actividad de la 5ª fecha se pondrá en marcha a las 10:00 con la prueba de tanques llenos, mientras que a partir de las 11:15 darán comienzo las clasificaciones. Las finales están previstas para las 14:15.

LOS CAMPEONATOS

Luego de tres fechas disputadas -la última fue en Trelew-, en Renault 12 el líder del certamen es Sebastián Marsicano, Puerto Deseado, con 93 puntos, seguido del caletense Javier Casas con 75; tercero se ubica el comodorense Abel Panquilto con 73 unidades, mientras que su papá Marcos, actual defensor de la corona, se encuentra quinto con 69 puntos.

El Turismo Pista 1.100cc tiene como punteros a los valletanos Luciano Matazmala y Pablo Arabia, ambos con 88 unidades. Santiago Villar, también de Trelew, se ubica tercero con 85, mientras que cuarto figura Martín Jones, otro de los que defiende el “1” en la temporada, con 85 unidades.

Por otra parte, el comodorense Arian Gómez, ganador en el año de dos fechas, lidera el campeonato del TP Gol 1.6 con 100 puntos, seguido de Nicolás Vales con 88, mientras que tercero se encuentra Fabián López con 71 unidades.

En el TC Austral manda el piloto de Kilómetro 8 Miguel Otero (Dodge), actual defensor del título con 110 puntos, seguido por el subcampeón Sergio Larreguy (Ford Falcon) con 98, mientras que tercero se ubica Javier Hernández (Chevrolet) con 85 unidades.

Y en el TP Patagónico, el puntero del campeonato es el comodorense Emanuel Abdala (Chevrolet) -radicado en Puerto Madryn- con 99 puntos, seguido del rawsense Axel Oliver (Torino) con 94, mientras que tercero está el madrynense Marcos Laudonio (Chevrolet) con 88.

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