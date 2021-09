"Decir que faltan patrulleros es como incitar a los delincuentes"

El subjefe de la Policía, Néstor Gómez Ocampo, respondió a las expresiones del secretario coordinador de Gabinete de la Municipalidad de Trelew, Norberto Yauhar, y les atribuyó un origen político. "Yahuar dice que Trelew no tiene los 35 móviles que se aduce, no explica tampoco cómo llega ese número".

“Tenemos los patrulleros trabajando incluyendo todas las comisarías de Trelew, la Unidad Regional más los móviles que se afectan de los grupos especiales como Canes, Infantería, la Montada, Policía Bancaria y Operaciones de Rawson que van de refuerzo, ni hablar de las motos que están constantemente patrullando. Superamos ampliamente ese número”, indicó en diálogo con Cadena Tiempo.

El segundo jefe de la Policía del Chubut cruzó al funcionario municipal y adelantó que la fuerza “responderá con trabajo” transmitiendo su malestar a las líneas medias del gabinete del intendente Adrián Maderna. “Descolgarse otra vez como lo ha hecho con la Policía, diciendo que estábamos sentados en las comisarías sin tener pleno conocimiento y hacer política con la seguridad y con el personal policial no está bien en estos tiempos donde la demanda de personal uniformado es constante. Nosotros mismos hemos dicho que necesitábamos patrulleros en la calle. De hecho hay una compra hecha que estará trabajando en la calle en los próximos quince o veinte dias”.

“Salir a decir a la ligera que no hay hay patrulleros e ilustrar a los delincuentes es decir `Vengan que en Trelew no patrulleros´. Eso es incitarlos”.

“Seguramente -cuestionó- durante todo el año nunca dijo nada cuando la situación ha sido prácticamente la misma. Es hacer política con la seguridad y la Policía. Nosotros no lo vamos a permitir por lo menos desde la jefatura. El ministro de Seguridad, Federico Massoni, quizás es candidato pero nosotros no”.

“Vamos a responder con trabajo. Estas cuestiones deberá definirlas el ministro que determinará si debe hablar con el intendente”, afirmó.

Visión del intendente

El intendente Adrián Maderna opinó sobre el tema y expresó que “en seguridad siempre vamos a seguir colaborando. Tenemos Guardia Urbana a disposición, capacitación para jóvenes, talleres, actividad de contención. El municipio todo lo que le compete lo va a hacer”.

Subrayó que “Norberto (Yauhar) plantea las referencias locales de miembros de la fuerza. No se tiene que enojar nadie. Tiene que ser constructivo para trabajar en conjunto, no pelearnos. Unir fuerzas para mejorar los índices de seguridad. Si tuviésemos competencia, me estaría haciendo cargo ahora mismo. Pero no me compete la seguridad de Trelew pero sí podemos colaborar y estar a disposición”.

Instó a “enfocarse en la persona que está en la calle, que le falta el equipamiento. Hay situaciones que se dan día a día. Cuando se habla de seguridad quiero ser muy cauto porque han pasado hechos lamentables”.