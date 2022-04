Defensa y Atlético Tucumán quedaron a mano en Varela

Defensa y Justicia empató este domingo como local 1-1 con Atlético Tucumán en uno de los partidos que dio continuidad a la décima fecha de la Copa de la Liga Profesional de Fútbol. El encuentro, correspondiente a la Zona 1, tuvo como punto destacado el debut de Lucas Pusineri al frente de la dirección técnica del "Decano". Los goles del partido jugado en Florencio Varela los anotaron Agustín Lotti para los tucumanos y Miguel Merentiel para el "Halcón".

En el primer tiempo, el partido fue bastante parejo, sin embargo el "Decano" pudo inclinar la cancha a su favor e ir dominando las acciones. El premio para el conjunto tucumano llegó a los 16 minutos a través de la intervención de Augusto Lotti que aprovechó una desatención en el área del "Halcón" y puso el 1 a 0 para Atlético.

De allí en adelante el partido fue dominado por la visita. Una muy buena defensa del "Decano" hizo que pocos fueran los sobresaltos en el área chica y un desconocido Defensa no pudo vencer la resistencia de un equipo compacto y prolijo. Se fueron al descanso 1 a 0.

En el segundo tiempo, Defensa salió decidido a buscar la igualdad. Dominó el juego y antes de los 15 minutos en una gran jugada colectiva llegó al empate, para ese momento ya merecido, a través de la intervención de Miguel Merentiel.

Lejos de estancar el juego, la igualdad brindó dinámica y se configuró un partido de ida y vuelta donde ambos equipos lograron resaltar virtudes individuales y colectivas en busca del triunfo, al igual que las debilidades a la hora de defender. Pese a ello, no pudieron sacarse ventaja y en un buen partido empataron en uno.

En la próxima fecha, Defensa visitará a Sarmiento de Junín el jueves a las 16, mientras que Atlético Tucumán recibirá en el Monumental "José Fierro" a Argentinos Juniors, el mismo día, desde las 18:30.

Síntesis

Defensa 1 / Atlético Tucumán 1

Defensa y Justicia: Ezequiel Unsain; Nicolás Tripicchio, Adonis Frías, Nazareno Colombo y Alexis Soto; Kevin Gutiérrez, Gabriel Hachen; Hugo Fernández, Walter Bou, Carlos Rotondi; Miguel Merentiel. DT: Sebastián Beccacece.

Atlético Tucumán: Nicolás Campisi; Marcelo Ortiz, Bruno Bianchi, Nicolás Thaller y Gabriel Risso Patrón; Ciro Rius, Gastón Gil Romero, Guillermo Acosta y Ramiro Ruiz Rodríguez; Cristian Menéndez y Augusto Lotti. DT: Lucas Pusineri.

Gol PT: 16' Augusto Lotti (AT).

Gol ST: 13' Miguel Merentiel (DyJ).

Cambio PT: 42' Juan Rodríguez x Frías (DyJ).

Cambios: al inicio Francisco Pizzini x Hernández (DyJ), 18' Renzo Tesuri x Rius (AT) y Leonardo Heredia x Menéndez (AT), 29' Joaquín Pereyra x Gil Romero (AT), 32' Federico Andrada x Lotti (AT), 33' Hugo Silva x Tripicchio (DyJ) y Lucas Albertengo x Hachen (DyJ), Matías Orihuela x Rodríguez (AT), 42' Gabriel Alanis x Soto (DyJ).

Amonestados: Frías (DyJ). Gil Romero, Tesuri (AT).

Incidencias: no hubo.

Arbitro: Nicolás Lamolina.

Estadio: Norberto "Tito" Tomaghello.