Dejan pasar a la gente por cupos para retirar lo esencial

Sebastián Barrionuevo, de Defensa Civil, explicó este martes a la mañana que “estamos organizando con los vecinos empezar a acceder a algunas viviendas, siempre de forma controlada, en poca cantidad. Recordemos que todavía sigue habiendo movimientos”.

En diálogo con FM La Petrolera, el funcionario sostuvo que “anoche hubo algo de movimiento en la zona, dos para ser específicos, cerca de las 5 de la mañana. Eso nos preocupa, pero tratamos de darle una mano a los vecinos para que por lo menos puedan llegar a lo mínimo y lo más importante”.

Barrionuevo remarcó que, por el momento, se apunta a que las personas retiren elementos esenciales y no electrodomésticos u otros bienes de mayor porte. “Después veremos cómo avanzamos para todo lo otro. Para ellos sigue siendo importante, pero creemos que deben priorizar. Si las cosas van bien, y ojalá que sea así, tal vez empecemos con algún movimiento más grande, como tal vez lavarropas, heladera, televisores y esas cuestiones, dado que en primera instancia tienen que entender los vecinos que no es prioritario”, señaló.

Respecto a la posibilidad de habilitar un camino alternativo para el descenso de vehículos, indicó que ya se encuentran trabajando distintas áreas municipales. “Ya está la subsecretaría de Vialidad Urbana, dependiente de Walter Navarro, quien está desde el primer momento acá en la zona también trabajando. Están desplazando maquinarias para hacer un camino paralelo a lo que sería el barrio Médanos, y luego hacia el este, hacia la costa, para poder ingresar desde el este, donde quedaron más de una veintena de vehículos encerrados, dadas las condiciones del asfalto”, detalló.

En ese sentido, aclaró que la evacuación de los rodados se hará de manera progresiva: “En cuanto se pueda, y siempre y cuando garanticemos primero la seguridad de los vecinos, empezaremos a evacuar paulatina y lentamente todos los vehículos y seguiremos trabajando en eso”.

BARRIO MEDANOS

Sobre la situación puntual del barrio Médanos, fue categórico: “Médanos, evacuación total”. Y agregó: “Esa es la intención. Se les indicó claramente que pernoctar no. Eso sí, durante el día van a poder seguir retirando las cosas, a menos que notemos algo que indique que eso se va a desplazar y ahí cerraremos totalmente el barrio. La idea es que también puedan ir accediendo a algunos elementos, siempre controlados por policía”.

Finalmente, confirmó que el seguimiento técnico continúa de manera constante. “Sí, permanentemente. Están trabajando en la zona. Se esperan más estudios para que nos puedan dar información mucho más clara de cómo va sucediendo esto, cómo va evolucionando”, concluyó.