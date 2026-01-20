"Los vecinos no pueden volver a Médanos"

El geólogo Nicolás Foix advirtió que los movimientos del Cerro Hermitte continuarán, por lo que el “riesgo es latente”.

Nicolas Foix, geólogo e integrante del equipo interdisciplinario de la UNPSJB, destacó que el movimiento inicial del Cerro Hermitte “tuvo lugar a fines de diciembre; ese movimiento fue bastante extenso en los barrios Sismográfica y El Marquesado. Hace un par de días hubo otro gran desplazamiento, medio instantáneo y súbito, de la masa de rocas con bicentro en el Sismográfica”.

Asimismo, aclaró que “lo que nos preocupa en particular es que la ciudad se movió, ya se dañó, ya se evacuó, pero no se está resolviendo nada en cuanto a riesgos potenciales”.

“Estamos ante una situación compleja. Por ahora no tenemos pronóstico de lluvia, pero si viene, se debe de diseñar algo más seguro”, indicó.

En este marco, destacó: “Ahora no se pueden predecir tiempos, pero el riesgo es latente. No podemos decir en qué tiempo puede caer tierra sobre el barrio Médanos, pero los vecinos tampoco pueden, una vez evacuados, volver allí porque no se sabe en qué momento estarán en peligro nuevamente”.

“El paneo ya reconoce que el material se está moviendo lentamente. No puede haber vecinos en la zona porque esto es una falla geológica. Cada lugar tiene su particularidad”, afirmó.

Finalmente, Foix concluyó que “ya se sabe que el barrio Sismográfica es inhabitable; toda la zona es inhabitable por la inestabilidad del sector”.