El intendente recorrió lugares de evacuación: 74 personas permanecen en el albergue municipal, 64 en Ameghino, 14 en Talleres Juniors y 10 en Saavedra.

El intendente Othar Macharashvili recorrió este martes el albergue municipal y las instalaciones del Parque Saavedra, donde permanecen alojadas las familias evacuadas por el deslizamiento registrado en el Cerro Hermitte, el domingo a la madrugada.

Durante la recorrida, el jefe comunal dialogó con los vecinos damnificados, interiorizándose sobre su situación y supervisando el funcionamiento del dispositivo de contención dispuesto por el Comité de Emergencia Municipal.

“Recorrimos los centros de evacuación y dialogamos con las familias que debieron dejar sus casas de manera preventiva por el desplazamiento del Cerro Hermitte”, expresó Macharashvili, al tiempo que remarcó la gravedad del escenario actual.

En ese sentido, el intendente sostuvo que “la situación es delicada y la prioridad absoluta es cuidar la vida. Por eso activamos el protocolo de emergencia con equipos municipales en territorio, asistencia permanente y monitoreo técnico constante”.

Finalmente, Macharashvili aseguró que el Municipio continuará trabajando de manera sostenida junto a las familias afectadas: “Vamos a seguir acompañando, escuchando a cada vecino y trabajando con responsabilidad hasta que la situación esté controlada”.

Por su parte, el secretario de Desarrollo Humano y Familia, Ángel Rivas, resaltó que “venimos trabajando muy duro por los vecinos damnificados con el desmoronamiento del Cerro Hermitte, recorriendo los centros de evacuados, armando todos los dispositivos y conteniendo desde todas las secretarias del Estado Municipal", al tiempo que agregó que “como funcionarios tenemos que redoblar los esfuerzos y seguir trabajando por sobre todo para facilitarle la vida a las familias que están atravesando un momento muy complicado”, señaló.

Actualmente, se encuentran evacuadas 74 personas en el albergue municipal, 64 en Club Florentino Ameghino, 14 personas en Club Talleres Juniors, 10 en barrio Saavedra, además de 29 adultos mayores que fueron trasladados desde el barrio Médanos.