El Ejército prepara 300 raciones diarias para los evacuados

Hubo una reunión de trabajo con el intendente para coordinar y fortalecer las acciones de asistencia.

El intendente Othar Macharashvili mantuvo este martes una reunión con un representante del Ejército Argentino para evaluar las acciones que se vienen concretando en conjunto y optimizar la intervención logística.

El segundo comandante de la IX Brigada Mecanizada, coronel Juan Pablo Toñanes, destacó el trabajo mancomunado al sostener que “en función de los pedidos efectuados por el Ejecutivo, y en coordinación con las fuerzas vivas, desde el Ejército Argentino estamos trabajando de manera permanente en esta mesa combinada que conduce el Municipio”.

Uno de los principales aportes del Ejército está vinculado a la preparación y distribución de alimentos para los vecinos evacuados. Según detalló el coronel, “se elaboran aproximadamente 300 raciones diarias, que ya superan las 900 comidas entregadas, con continuidad durante la jornada actual. La comida se prepara en el Batallón Logístico o Base de Apoyo Logístico 9, en kilómetro 11, con abastecimiento provisto por la Municipalidad, y se transporta mediante un camión cocina hasta el Albergue Municipal. Desde allí, nuestros vehículos livianos redistribuyen las raciones en el Club Ameghino, el Club Talleres y el propio albergue”.

Asimismo, durante la reunión se avanzó en nuevos requerimientos, “entre ellos el apoyo logístico para el transporte de pertenencias y materiales de los vecinos evacuados, y el montaje de una carpa destinada al descanso del personal policial y de las fuerzas que trabajan en la emergencia, la que será instalada en el Club Talleres”.

En cuanto al despliegue de personal, Toñanes precisó que “actualmente 12 efectivos trabajan directamente en la distribución de alimentos, a los que se sumarán entre 6 y 8 efectivos para tareas de transporte, además de un pelotón de entre 14 y 20 soldados para el traslado y armado de la carpa. A ello se agrega el personal que cumple funciones en el cuartel, abocado a la preparación de las comidas”.

Finalmente, el militar remarcó que “el trabajo es dinámico y permanente, con reuniones diarias y un enlace continuo entre el Ejército, la Municipalidad, Defensa Civil, la Policía y demás instituciones involucradas. Las necesidades van cambiando a medida que evoluciona la situación; por eso la coordinación es constante. El enlace con el municipio es permanente y permite dar respuestas rápidas a cada requerimiento que surge”.