Choque con heridos sobre la Ruta 1: operativo de emergencia

El siniestro ocurrió entre los kilómetros 5 y 8. Hay personas lesionadas y el tránsito presenta demoras mientras trabajan los equipos de asistencia.

Un siniestro vial se produjo este lunes en la Ruta Nacional Nº 1, en el tramo que atraviesa la zona de Guilfordd, generando un amplio despliegue de fuerzas de emergencia.

El hecho tuvo lugar entre los kilómetros 5 y 8 y, de acuerdo con los primeros datos disponibles, dejó como saldo personas heridas, aunque aún no se confirmó la entidad de las lesiones.

Hasta el lugar acudieron dotaciones de Bomberos, personal policial y servicios sanitarios, que brindan asistencia a los involucrados y llevan adelante tareas de seguridad para evitar nuevos incidentes. Paralelamente, se trabaja en el ordenamiento de la circulación.

Como consecuencia del operativo, el tránsito se encuentra parcialmente restringido. Las autoridades recomiendan circular con máxima precaución por el sector y acatar las indicaciones del personal que interviene, mientras se normaliza la situación.