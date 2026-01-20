El presidente del Santa Lucía Golf Club anunció la suspensión de actividades, pero remarcó que hay que priorizar el acompañamiento a las familias que lo perdieron todo, tras el desplazamiento del cerro Hermitte.

Leal de Ibarra: "la cancha de golf está destruida, pero lo de la gente es más grave"

El Santa Lucía Golf Club suspendió todas las actividades, debido a los daños provocados por el deslizamiento del cerro Hermitte, pero desde la institución de Kilómetro 3 instaron a que no se pierda el foco de lo que reviste más urgencia.

El presidente del club, Javier Leal de Ibarra, dialogó con “Nuestras Mañanas” por Radio del Mar y resaltó: “el club ha sufrido daños importantes. La cancha de golf está destruida, pero se repara y no es grave respecto a lo que está viviendo la gente”.

En ese sentido, informó que el club “ha cesado con su actividad hasta que la naturaleza termine con su lamentable trabajo”. El resto de las instalaciones no fue afectado hasta el momento, por lo que insistió: “el club se va a recuperar, hoy tenemos que fijarnos en la gente que se ha quedado sin casa”.