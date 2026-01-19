Alerta preventiva: piden la autoevacuación inmediata del barrio Médanos por riesgo geológico

El Comité de Emergencia municipal solicitó que los vecinos abandonen la zona de manera ordenada tras un nuevo informe técnico que advierte sobre posibles movimientos del Cerro Hermitte con impacto directo en el sector.

El Municipio de Comodoro Rivadavia activó un pedido urgente de autoevacuación para los residentes del barrio Médanos, luego de recibir un nuevo informe del Comité de Análisis Científico y Técnico de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco. El documento surge de los monitoreos más recientes realizados en el Cerro Hermitte y plantea un escenario de riesgo que obliga a extremar las medidas preventivas.

Según las conclusiones técnicas, no puede descartarse la ocurrencia de movimientos telúricos que podrían comprometer la seguridad de las viviendas ubicadas en ese sector de la ciudad. Frente a este panorama, el Comité de Emergencia resolvió avanzar con una recomendación clara: abandonar el barrio de forma inmediata, priorizando una salida organizada y sin situaciones de pánico.

Desde el Ejecutivo municipal remarcaron que la decisión apunta exclusivamente a preservar la integridad física de los vecinos y evitar consecuencias mayores ante un eventual desplazamiento del terreno. En ese sentido, se solicitó atender únicamente la información difundida por los canales oficiales.

Ante cualquier situación de urgencia, se recordó que están disponibles las líneas de Bomberos (100), Policía (101) y Emergencias médicas (107). Asimismo, Defensa Civil recibe llamados a los números 2974040117 y 2974042152, ya que el 103 permanece fuera de servicio de manera temporal.

Las autoridades reiteraron su compromiso con la seguridad de la comunidad y apelaron a la responsabilidad de los habitantes del barrio Médanos para actuar con rapidez, siguiendo las indicaciones oficiales mientras se mantiene el monitoreo permanente de la zona afectada.