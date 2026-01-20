Provincia ratifica ayuda para damnificados de Comodoro

Durante el acto de este martes en Rawson, el gobernador Torres se refirió a la situación que se vive en Comodoro.

Ignacio Torres indicó este martes que se avanza en un esquema integral de acompañamiento a las familias que padecen el colapso del movimiento del Cerro Hermitte.

“Estamos frente a una realidad compleja, con distintas situaciones sociales y económicas que deben ser atendidas de manera integral. Hay una problemática habitacional que se resolverá mediante un plan de viviendas del Instituto Provincial de la Vivienda, con una inversión superior a los 5.500 millones de pesos. También habrá soluciones transitorias a través de alquileres y acceso a créditos del Banco del Chubut”, detalló.