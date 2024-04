Dejaron el micrófono abierto y se escuchó cómo burlaban a Milei

En las últimas horas, se viralizó un video que muestra a una persona criticando al presidente Javier Milei, mientras aguarda por la conferencia de prensa de Manuel Adorni.

Lo cierto es que el encuentro del vocero presidencial con la prensa tuvo algunas demoras y, en la previa de este, se puede escuchar una conversación donde un hombre dice lo siguiente: "¿Viste que el otro día le tiraron un centro bárbaro? Un paraguayo le dice '¿cómo vas a solucionar los problemas que dejó el populismo, igual que en mi país?' Le tiró un centro, le estaba tirando flores y el chabón (Milei) se lo tomó a mal y le dice 'no, es una falta de respeto'", comenzó relatando. Y agregó: "No entendió la pregunta. Dice 'mirá la falta de respeto que me hacés'. No, tremendo, tremendo".

Cabe destacar que estas imágenes se viralizaron, aunque se desconoce si corresponden a colaboradores de Milei que lo critican 'por detrás' o si es una de las famosas 'operetas' políticas que podrían provenir de un sector opositor.