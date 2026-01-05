Delcy Rodríguez juró como presidenta encargada

Asumió dos días después de la invasión de Estados Unidos a su país, donde secuestró a Nicolás Maduro y su esposa.

Delcy Rodríguez juró este lunes como presidenta encargada de Venezuela, luego de la captura y extradición por parte de Estados Unidos del líder venezolano, Nicolás Maduro, quien declaró en el tribunal de Nueva York por la acusación impuesta por Donald Trump.

El sábado pasado, tras meses de tensión, fue secuestrado por las tropas estadounidenses en lo que fue una intervención de EEUU sobre Venezuela con un "ataque a gran escala".

En tanto, luego de que el Tribunal Supremo de Justicia venezolano hubiera definido que Delcy Rodríguez asumiera como presidenta interina, la dirigente encabezó su primera reunión de gabinete donde invitó a EEUU a trabajar en conjunto. Más tarde, se presentó ante el Parlamento y fue investida formalmente.

Además, Trump que había dicho que su administración va a "gobernar Venezuela hasta lograr una transición segura y racional", ahora afirmó que Rodríguez "está cooperando" aunque aclaró que su país no le ofreció nada.

Por otro lado, apuntó contra Gustavo Petro y no descartó la posibilidad de un ataque a Colombia.