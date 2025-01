Denuncian a conductor de Uber por acoso sexual en Comodoro

En las últimas horas, varias mujeres han denunciado en redes sociales haber sido víctimas de acoso sexual por parte de un conductor de Uber en Comodoro Rivadavia.

Una de las denunciantes relató: "Hola a todos, quería contar esta situación que me pasó ayer para que no le pase a ninguna mujer y tengan cuidado con este hombre. Ayer me tomé un Uber y cuando me subí al auto, este degenerado me empezó a decir cosas atrevidas, se empezó a masturbar y puso porno. Entré en crisis y empecé a llorar, pidiéndole que me dejara bajar, pero no destrababa la puerta hasta que empecé a golpear el vidrio. Me arrepiento mucho de no haber reaccionado mejor porque en el momento solo entré en pánico. Si alguien lo ve, cuídense porque seguramente hace lo mismo siempre."

Otras mujeres también compartieron sus experiencias. K.T. comentó: "Me pasó lo mismo y lo filmé. Encima estaba con mi hijo, re sarpado el viejo." K. añadió: "Yo ayer me tomé un Uber y me llevó. Miraba todo el tiempo para atrás, súper incómoda me hizo sentir. Por suerte no se hizo el loco."

L.A. relató: "Hola chicas, yo el día viernes 10/01 tomé un viaje con este hombre y me sentí incómoda por la forma en que me miraba. A cada rato se daba vuelta. Así que enseguida arranqué a grabarlo. Por suerte no hizo nada, pero estaba grabándolo por si se ponía a hacer algo. Se ve que no fui la única."

Ante estas denuncias, la Multisectorial Feminista de Comodoro Rivadavia emitió un comunicado en el que repudia el accionar del conductor quien ha sido señalado por varias mujeres. "Desde la Multisectorial Feminista de Comodoro Rivadavia estamos en contra de todo tipo de actos de violencia contra las mujeres y disidencias. En reiteradas oportunidades exigimos a los Estados Municipal, Provincial y Nacional que se apliquen las políticas públicas necesarias tendientes a combatir la violencia de género. Esta es una exigencia que se renueva también ante los hechos de acoso que sufrimos las mujeres en las calles, en el trabajo o en el Uber. Repudiamos el accionar de la persona señalada, Javier Turco, quien fuera partícipe en distintos espacios de militancia, ante las denuncias públicas de varias mujeres que atravesaron una situación lamentable en el vehículo de esta persona. Queremos hacer pública nuestra predisposición a acompañar a las mujeres que quieran realizar la denuncia en las instituciones correspondientes. ¡Basta de violencias!"