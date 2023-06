Denuncian despidos en Calfrac y San Antonio 

La parte norte de la Cuenca del Golfo San Jorge sufre un nuevo golpe. San Antonio Internacional (SAI) y Calfrac enviaron telegramas de despidos en Chubut.

El conflicto con SAI nació hace tres meses. La compañía informó en febrero que tenía que despedir entre 80 y 90 personas y el Sindicato de Petroleros Privados de Chubut comenzó las gestiones para encontrar una solución debido a que una serie de pozos de Tecpetrol no dieron los resultados esperados para asegurar el ritmo de la actividad.

“Hay que reconocer que San Antonio esperó (con los despidos), pero lamentablemente no se acompañó con los pozos que se hicieron en Tecpetrol. Nos dijeron que va a haber despidos y eso nos pone en la cancha nuevamente para pelear. No es lo que queremos, pero sabemos que es lo que puede pasar con la actividad en un yacimiento maduro con el declino de producción de petróleo”, sostuvo Jorge Ávila, secretario general del Sindicato de Petroleros Privados de Chubut.

También la compañía Calfrac envió telegramas de despido. “Son entre 14 y 15 que dejaron de trabajar en Tecpetrol e indudablemente eso va a afectar en la industria”, afirmó el sindicalista, agregando que habrá reuniones para evitar que los operarios pierdan sus puestos de trabajo.

“YPF ha sacado un perforador, pero ha bajado el nivel de perforación en la cuenca. Uno no quiere hablarlo hoy porque van a decir que estoy haciendo política, pero la empresa que no quiere sacar perforadores y que no quiere generar trabajo, que venda el área a otra empresa y vamos a ver cómo otra empresa va a perforar”, afirmó Avila.

El dirigente gremial también le apuntó a Tecpetrol. “Ellos dicen que tienen un yacimiento que no es rentable, que es maduro y que los números no dan. Entonces nosotros le decimos lo mismo (que vendan sus yacimientos)”, aseveró.

Además, el dirigente gremial cuestionó que “nadie salió a hablar de lo que pasó en San Antonio y Calfrac” y que las autoridades no se preocupan debido a que los ingresos por regalías no se van a modificar este año. “El barril está alto y eso lo garantiza. Sigue siendo un negocio para todos. Todos miran que dentro de dos años el petróleo puede caer y ven que no les conviene invertir acá, sino en Neuquén”, concluyó.