Denuncian a Diego Zucman por amenazar a su vecina para que le venda la casa

Una docente jubilada de 55 años vive sola en la propiedad que heredó de sus padres, ubicada en Polonia 569, y que –según denunció su sobrino- los agresores quieren comprarle a un precio “irrisorio”. Este domingo a la madrugada, uno de ellos le rompió los vidrios del lado derecho de su vehículo y delante de la Policía le advirtió que seguiría haciéndolo.

La propiedad es la única que les falta a los agresores para poseer todas las casas contiguas del sector, señaló el sobrino. Según relató, los vecinos aprovechan que vive sola para hostigarla constantemente con ofertas irrisorias por su casa.

La situación se agravó este domingo, cuando uno de los vecinos se presentó en la casa de la mujer con una barra de hierro y le rompió todos los vidrios de la parte derecha del vehículo Renault Kangoo que estaba estacionado en la vereda de su vivienda. El acto quedó registrado en cámaras de seguridad.

Git.mp4

La mujer contaría luego que escuchó ruidos, miró por la ventana, pero no vio nada extraño. Poco después, la Policía le tocaría el timbre para contarle lo que había visto un testigo.

La mujer señaló entonces a Diego Zucman, “domiciliado al lado de mi casa si no me equivoco. Hoy en la madrugada, cuando me encontraba durmiendo, escucho tres golpes fuertes afuera de mi domicilio; me levanté y miré hacia la ventana, la que da hacia la calle, y no vi nada extraño, ni que me sorprendiera, por lo que vuelvo a querer intentar dormirme cuando me tocan el timbre y era personal policial informando que habían recibido una llamada anónima de que habían dañado los cristales de un vehículo”, que era el suyo.

ACOSO PERMANENTE

Además de los cristales dañados en el lateral derecho, tenía dos cubiertas del lateral izquierdo pinchadas y las dos puertas del mismo lado rayadas. “Al observar las cámaras de seguridad en mi domicilio, visualizo que siendo las 00.07 mi vecino empieza a dañar mi vehículo. Tengo problemas con él de vieja data; no permito que hagan lo que quieran en mi domicilio. Al marcarles respeto es que me molestan constantemente, no dejándome tranquila”, señaló.

Tras observar las cámaras de seguridad, personal policial concurrió a entrevistarse con Diego Zucman. “Al preguntarle yo por qué había hecho lo que hizo, se altera y me dice textualmente: ‘te voy a romper los vidrios todas las veces que quiera, tortillera’”.

La oficial interviniente optó entonces por llevar a la mujer a su domicilio, mientras el agresor fue conducido a la Seccional Tercera.

En sede policial, la víctima señaló que ya le habían dañado el vehículo, pero que no tenía pruebas para saber quién había sido el responsable porque entonces no contaba con cámaras de seguridad.

Ante tal panorama, solicitó una medida cautelar de prohibición de acercamiento hacia el mencionado Zucman y se presentaría en el Ministerio Público Fiscal para que intervenga en una situación que comenzó hace dos años y que no tiene perspectivas de solución pacífica.