Denuncian a escuelas privadas por obligar a rendir exámenes de forma presencial

El protocolo de vuelta a clases todavía no está finalizado. Los gremios coinciden en que faltan puntos importantes que se deben debatir. Mientras tanto, el inicio del ciclo lectivo 2021 pende de un hilo por las diferentes cuestiones que se arrastran hace más de tres años: atraso salarial, inexistencia de paritarias, falta de reparaciones en las escuelas y de partidas de insumos, entre otras cuestiones.

Lo cierto es que desde que comenzó la emergencia sanitaria por el coronavirus, la virtualidad comenzó a ganar protagonismo en la educación hasta que se establezcan las normas de bioseguridad en los establecimientos educativos.

Las instituciones, tanto públicas como privadas, avanzaron con la toma de exámenes desde las diferentes plataformas para cuidar la salud de la comunidad educativa.

Sin embargo, el Sindicato Argentino de Docentes Privados (SADOP) denunció que hay escuelas de gestión privada que están informando a las familias que este año volverán a su actividad normalmente, sin esperar el protocolo sanitario.

Además, cuestionaron que las instituciones toman exámenes de ingreso de manera presencial obligando a los alumnos y docentes a asistir en contra de su voluntad.

Así lo aseguró Carolina Rubia, secretaria general del gremio. “Gestión privada se ha caracterizado en querer hacer lo que se le da la gana, apartándose de lo que marcan la normativa y el Ministerio de Educación. Es más: se les está diciendo a las familias que esperan volver a clases sin esperar que el protocolo propio de Chubut se apruebe y se cierre. Es como si creyeran que pueden ir por fuera de lo que se está haciendo y todo lo que hacen los ministerios de Educación y de Salud. Es hora de que el Estado les ponga un freno”, subrayó la dirigente gremial.

“Hoy urge que alguien les diga a los empleadores que no pueden hacer lo que quieran. No se trata de las ganas sobre la presencialidad; se trata de hacerlo de manera cuidadosa y segura”, destacó.

Rubia también manifestó que no hay nada seguro con la pandemia, pero que es muy importante ser responsables. “La actitud que estamos viendo por parte de los empleadores es la misma de un ser totalmente irresponsable. No les importa poner en riesgo a los trabajadores a costa de ceder ante esa presión que no es más que el deseo que tiene la familia. No hay nada de malo en lo que quieran las familias, pero hay que hacerlo de manera ordenada y respetuosa de lo que se está trabajando”, cuestionó.

EXAMENES CON PRESIONES

La titular de SADOP criticó que las escuelas de gestión privada no toman dimensión de lo que implican sus decisiones y cuestionó la presión que ejercen sobre los docentes.

“Llegar a este punto de poner en riesgo la salud es grave. La muestra ya la tuvimos el año pasado en Puerto Madryn cuando se decidió tomar exámenes de ingreso para este año de manera presencial a costa de pasar por encima de todo. Lo hicieron a costa de obligar a ir a sus docentes a trabajar. Ahora otra escuela quiere tomar las instancias de manera presencial de febrero apretando a sus docentes con esta idea de que tienen que ir a trabajar. No les importa que sean trabajadores con problemas de salud o que vivan con personas de riesgo”, criticó.

“Las escuelas son lugares que marcan mucho movimiento de personas que vuelven a sus casas. No es cualquier cosa. Ni hablar el nivel secundario, que por la estructura que tiene significa tener un docente por materia y muchas veces los docentes de la secundaria vamos y venimos de escuela en escuela. Incluso se comparte gestión privada con gestión estatal. Es complejo. Hay que ser responsables, cuidadosos y respetuosos por el bien de toda la comunidad educativa”, aseveró Rubia en diálogo con La Posta Radio.