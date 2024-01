Denuncian que vecinos tiraron lavandina desde los balcones

La denuncia comenzó a circular en las redes sociales tras la masiva movilización al Congreso en repudio a la ley ómnibus y al mega DNU del Gobierno nacional, que se dio de manera pacífica en el centro porteño. "Un saludito al que nos tiró lavandina desde el balcón", escribió un usuario en X, ex Twitter, identificado como @gonzycuervo. El secretario de Derechos Humanos electo de la Unión de Trabajadores de la Educación (UTE), Jorge Godoy, contó en diálogo con El Destape, que la situación se dio cerca de las 14 cuando la columna de la organización estaba sobre Avenida de Mayo y San José.

"Hubo una compañera, que fue la más afectada, con los ojos muy irritados", dijo sobre la docente que tuvo que ser asistida por una ambulancia que estaba en el lugar.

UTE fue una de las tantas organizaciones gremiales, sociales, políticas y de derechos humanos, que se sumó a la jornada de paro nacional y movilización convocada por la Confederación General del Trabajo (CGT) y de las dos CTA (de los Trabajadores y Autónoma). "Defendemos la educación y la democracia. ¡La escuela no se vende, se defiende! ¡La patria no vende, se defiende! No al DNU, no a la ley ómnibus", fue la consigna con la que llegaron hasta Avenida de Mayo y San José, en la Ciudad de Buenos Aires, en donde ocurrió el episodio.

Según contó Godoy, estaban parados en ese punto cuando desde el edificio ubicado en Avenida de Mayo 1390, desde el cuarto o quinto piso, comenzaron a tirar lavandina a quienes estaban en la calle. "Hubo una compañera que fue la más afectada, justo había una ambulancia en el lugar, que la tuvo que atender porque tenía muy irritados los ojos", dijo.

Ante la agresión, que según circuló en las redes sociales se repitió entre dos y tres ocasiones, los referentes sindicales intervinieron para "contener la situación y que no hubiera una respuesta violenta".

"Se armó un quilombo bárbaro", contó otra usuaria de X.

"Vino la Policía de la Ciudad para hablar con el encargado y con el administrador e hicieron una actuación sumarial, pero nosotros no la vimos escrita. Respondían a la comisaría 1A", contó el docente de educación especial.

Luego de ese hecho, la docente afectada se acercó a la comisaría a hacer la denuncia: "Como la dilataban en el tiempo y se tenía que ir para hacerse ver. hizo la denuncia a través del Ministerio Público Fiscal a través de una plataforma, que es lo que le indicaron en la comisaría", relató Godoy.

El referente sindical, además, confirmó que fueron "varias compañeras las que terminaron con irritación en los ojos y con la ropa arruinada".