Denuncian a sujeto que acosa y golpea mujeres

Una joven trelewense denunció que fue acosada y golpeada por un sujeto que transitaba en bicicleta. El hecho ocurrió el domingo cerca de las 7 de la mañana cuando caminaba por Avenida Yrigoyen y calle Remedios de Escalada.

“Lo vi y pensé que quería robarme pero cuando se acercó vi que se estaba masturbando y me pegó una cachetada que me produjo un corte en la ceja y me voló los lentes”, relató Yamila Czabayi en dialogo con Cadena Tiempo, agregando que “corrí varias cuadras hasta una estación de servicio y los playeros me ayudaron y pudieron comunicarse con la policía”.

De igual manera, comentó que mientras huía intentó frenar algunos autos “pero nadie me ayudó a pesar de que tenía toda la cara ensangrentada”.

Czabayi aseguró que decidió hacer público el caso en redes sociales para que no le vuelva a suceder a otras chicas. “Tras mi publicación en redes sociales, me llegaron mensajes denunciando situaciones similares con el mismo tipo en la misma zona”.