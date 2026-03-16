La diputada nacional Marcela Pagano acusó públicamente al jefe de Gabinete Manuel Adorni de posibles conflictos de intereses por la actividad comercial de su esposa, Bettina Julieta Angeletti.

Denuncian vínculos irregulares entre la consultora de la esposa de Adorni y empresas del Estado

La diputada nacional Marcela Pagano lanzó una denuncia pública contra el jefe de Gabinete Manuel Adorni al advertir sobre presuntos vínculos irregulares entre la consultora que pertenece a su esposa, Bettina Julieta Angeletti, y empresas que mantienen contratos o relaciones con organismos estatales.

Según expuso la legisladora en Radio 10, la firma de consultoría Mas Be tendría como principales clientes a compañías que operan con el Estado o con empresas de participación estatal. En ese marco, mencionó casos vinculados al sector energético, logístico y tecnológico, y planteó que la situación podría configurar un conflicto de intereses debido al rol institucional que ocupa Adorni dentro del Gobierno nacional.

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Lo de Adorni y la esposa ya es obsceno.



La firma MAS BE, cuya dueña es Bettina Angeletti, esposa de Manuel Adorni, tiene apenas TRES clientes desde su creación.

¿La fecha de creación? Junio de 2024, exactamente cuando Adorni asume como funcionario.



Los… pic.twitter.com/CleobKAFVd — PAMPA (@Pampa139) March 16, 2026

Pagano también sostuvo que la empresa comenzó a funcionar en un período cercano al desembarco del funcionario en la administración pública en 2024, lo que —a su entender— refuerza las sospechas sobre el origen y la dinámica de las contrataciones. En sus declaraciones, incluso comparó el escenario con antecedentes judiciales que investigaron estructuras empresariales creadas sin trayectoria previa que luego accedieron a contratos relevantes.

Además, cuestionó el uso de recursos en organismos y empresas públicas para la contratación de servicios de consultoría, especialmente en un contexto de ajuste fiscal. En ese sentido, reclamó explicaciones sobre la necesidad y la transparencia de estos vínculos comerciales.