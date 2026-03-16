Denuncian vínculos irregulares entre la consultora de la esposa de Adorni y empresas del Estado

La diputada nacional Marcela Pagano lanzó una denuncia pública contra el jefe de Gabinete Manuel Adorni al advertir sobre presuntos vínculos irregulares entre la consultora que pertenece a su esposa, Bettina Julieta Angeletti, y empresas que mantienen contratos o relaciones con organismos estatales.
Según expuso la legisladora en Radio 10, la firma de consultoría Mas Be tendría como principales clientes a compañías que operan con el Estado o con empresas de participación estatal. En ese marco, mencionó casos vinculados al sector energético, logístico y tecnológico, y planteó que la situación podría configurar un conflicto de intereses debido al rol institucional que ocupa Adorni dentro del Gobierno nacional.
Pagano también sostuvo que la empresa comenzó a funcionar en un período cercano al desembarco del funcionario en la administración pública en 2024, lo que —a su entender— refuerza las sospechas sobre el origen y la dinámica de las contrataciones. En sus declaraciones, incluso comparó el escenario con antecedentes judiciales que investigaron estructuras empresariales creadas sin trayectoria previa que luego accedieron a contratos relevantes.
Además, cuestionó el uso de recursos en organismos y empresas públicas para la contratación de servicios de consultoría, especialmente en un contexto de ajuste fiscal. En ese sentido, reclamó explicaciones sobre la necesidad y la transparencia de estos vínculos comerciales.