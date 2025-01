Denunciaron a L-Gante por violencia de género

Dakota Gotth presentó una denuncia contra L-Gante por violencia de género. La joven modelo, de 22 años, afirmó haber atravesado situaciones extremadamente incómodas mientras compartía tiempo con el músico y su grupo de amigas en Mar del Plata.

Según informó Sergio Farella, Dakota acudió recientemente a la Oficina de Violencia Doméstica, dependiente de la Corte Suprema de Justicia, para describir una serie de incidentes ocurridos durante su estadía con el artista.

“Él estaba bajo los efectos de drogas todo el tiempo y me exponía a situaciones riesgosas. En un after, me sentí tan mal que ni siquiera me animaba a ir al baño. Tenía miedo de ser abusada”, declaró la modelo en su testimonio.

En su relato también expresó: “Insistía constantemente en tener relaciones sexuales. Le dije muchas veces que no, pero en un momento tomó mi mano y la colocó en sus partes íntimas. Me fui furiosa”. Dakota agregó: “Siento que me manipulaba psicológicamente. Cuando le dije que no quería tener sexo, me gritó y me dijo: ‘¿Qué te pensás?’”.