Denunció que gitanos le robaron el auto y una fiscal archivó el caso

La grave denuncia pública contra la integrante del Ministerio Público Fiscal de Comodoro, Antonella Szymankiewicz, fue efectuada por el ciudadano Sebastián Fernández, quien hace poco menos de dos meses, se presenta en la Fiscalía y no le entregan su auto. Cada vez que concurre la policía lo retira del edificio.

De acuerdo a la denuncia del hombre a este diario, Fernández el 24 junio sufrió el robo de su auto cuando iba a vendérselo a un integrante de la comunidad zíngara. El acusado fue a probar el VW Bora, modelo 2008, y el supuesto comprador desapareció.

Entonces, el damnificado efectuó la respectiva denuncia por hurto de automotor ante la Seccional Tercera. A los pocos días, los uniformados dieron con el auto robado en un domicilio de las avenidas Estados Unidos y Canadá del barrio Roca, en una vivienda de la mencionada comunidad zíngara.

El caso recayó en manos de Antonella Szymankiewicz, quien en abril asumió como Procuradora de Fiscalía. A partir de esos momentos Fernández comenzó un periplo sin obtener respuestas y la situación empeoró cada vez más. Hasta el día de hoy el denunciante no entiende por qué la representante fiscal no quiere entregarle el vehículo suyo.

Fernández presentó toda la documentación del VW Bora y acreditó su propiedad, pero desde la Fiscalía no le devuelven el auto. Incluso, el hombre fue sometido a una pericia de escritura para compararlo con el comprobante de la supuesta venta del auto que presentó el sospechoso del delito, y el resultado dio negativo.

El denunciante aseguró que “presenté todas las pruebas, pero este tipo (el sospechoso) le metió plata por debajo de la mesa a la fiscal Szymankiewicz, que cerró la causa por hurto sin ningún tipo de motivo”.

Fernández insistió en que “la fiscal no me atiende y hoy se me cagaba de risa en la cara. No me entrega el vehículo y para lavarse las manos abrió una causa por falsa denuncia en contra mía”.

El hombre además cada vez que pide hablar con la procuradora fiscal a los pocos minutos llegan policías y lo hacen retirar del edificio sin ninguna explicación y sin cometer ningún ilícito. “Cada vez que voy a hablar con la fiscal, llenan de policías para sacarme a mí”, acusó.

A poco de cumplirse tres meses desde que le robaron el auto, Szymankiewicz cerró la causa y notificó a Fernández que pasó a archivo. En este contexto, el hombre este miércoles a las 9:00 horas se presentará ante la Fiscalía para dialogar con la jefa de fiscales subrogante, Verona Dagotto, para obtener respuestas y recuperar su vehículo.