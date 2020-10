Denunció a un gitano por un negocio con camiones

Un sujeto denunció en la Seccional Quinta que un gitano le propuso una permuta por un camión con varios cheques de 200.000 pesos y 1 millón de pesos a pagar en siete meses. “Dejé mi camión en la casa del gitano, sobre avenida Roca, y cuando me enteré que el camión que me daban era de una empresa, fui a buscarlo y ya no estaba. Ahora nadie me atiende”, dijo el damnificado.

Según informaron desde la comisaría, allí “se apersonó el ciudadano L. L. L., quien manifestó deseos de radicar una denuncia penal por haber hecho un trato con el gitano Abdala por la compra y venta de un camión”.

En este sentido informaron que “a raíz de ello, este hombre dejó su unidad estacionada en Kennedy y Roca frente al domicilio de Abdala, recibiendo un 08 firmado por la hermana de Abdala. Ahora, el sujeto se encontró con el faltante de su camión y recibió el informe de dominio del otro camión, el cual está a nombre de una empresa de Buenos Aires”.

Finalmente, trascendió que “el camión fue denunciado como robado, pero después se determinó que el denunciante había entregado las llaves en la mano y había documentación en el interior del camión. Fue encontrado en Ramón Santos y se realizaron diligencias con personal de Verificación de automotores, quedando secuestrado preventivamente en depósito en Rada Tilly”.

Fuente: El Comodorense