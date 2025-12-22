Deportivo Madryn debutará de visitante frente a Colón

El “Aurinegro”, que estuvo a un paso de ascender a la Liga Profesional, integrará la Zona “A”. El torneo se iniciará el primer fin de semana de febrero. El estreno de local será con Morón.

El Deportivo Madryn, equipo que estuvo muy cerca de lograr el ascenso a la máxima categoría del fútbol argentino, debutará -de visitante- frente a Colón de Santa Fe cuando dé inicio en febrero una nueva temporada de la Primera Nacional.

El elenco chubutense, que será dirigido por Cristian Díaz - fue confirmado el último 9 de diciembre como su nuevo entrenador-, en reemplazo de Leandro Gracián, que finalizó su vínculo, hará su estreno como local en la segunda fecha ante Deportivo Morón, a quien le ganó en la revancha de las semifinales del último torneo Reducido.

Deportivo Madryn, que además de jugar la Primera Nacional, deberá jugar por los 32avos. de final de la Copa Argentina -ante San Martín de San Juan-, confirmó días atrás que seguirán en el equipo los siguientes jugadores: Yair Bonnin, Alejandro Gutiérrez, Agustín Sosa, Luis Silba, Facundo Giacopuzzi, Federico Recalde, Nazareno Solís, Diego Martínez, Fabricio Hass, Lucas Toffoletti, Mauricio Nievas, Víctor Cabrera, Thiago Yossen, Mauricio Mansilla, Estanislao Jara, Bruno Pérez, Thiago Nicolás, Ezequiel Montagna, Germán Rivero, Elías Ayala y Juan Peinipil.

Además, se suman para este nuevo proceso, el mediocampista Juián Cosi (27 años, surgido de Nueva Chicago y que en la última temporada jugó en Ferro Carril Oeste).

El defensor Nicolás Ortiz (defensor de 30 años y que viene de Estudiantes de Buenos Aires); Rodrigo Ayala (lateral izquierdo de 31 años y llega de Ferro).

Camilo Machado (mediocampista ofensivo de 26 años y que viene de Quilmes), el volante Gabriel Gudiño, que viene de jugar en Atlético Tembetary de la Primera división de Paraguay.

El arquero Matías Montero, de 28 años, y que viene de jugar en Juventud Antoniana de Salta y Facundo Ospitaleche, quien es un volante uruguayo de 29 años, surgido de Defensor Sporting.

Asimismo, el club informó que los siguientes jugadores, campeones del torneo Apertura en la Liga del Valle, se incorporarán a los trabajos del primer equipo: Rodrigo Meccia, Adriano Martínez, Aldo Fuentes, Braian Cabral, Renzo Sastre y Eduardo Sepúlveda.

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) confirmó que el torneo, que contará con 36 equipos, mantendrá el mismo esquema que la edición anterior y comenzará el primer fin de semana de febrero. El certamen volverá a otorgar dos ascensos a la Liga Profesional.

Durante el sorteo en el predio Lionel Messi de Ezeiza, la AFA estableció que los 36 equipos participantes se dividirán en dos zonas de 18 conjuntos cada una.

En la Zona “A”, además de Deportivo Madryn, jugarán Deportivo Morón, Godoy Cruz -que descendió de la Liga Profesional-, Los Andes, All Boys, Estudiantes de Buenos Aires, Mitre de Santiago del Estero, Almirante Brown, Ciudad Bolívar, Defensores de Belgrano, Racing de Córdoba, Central Norte de Salta, Ferro Carril Oeste, Chaco For Ever, Acasuso -hará su estreno absoluto en la categoría-, San Telmo y San Miguel.

Mientras que la Zona “B” quedó conformada por los siguientes equipos: Nueva Chicago, Chacarita Juniors, Atlanta, Gimnasia de Jujuy, Almagro, San Martín de San Juan -descendió de la Liga Profesional-, Temperley, Güemes de Santiago del Estero, San Martín de Tucumán, Tristan Suárez, Agropecuario, Patronato de Paraná, Gimnasia y Tiro de Salta, Deportivo Maipú, Quilmes, Colegiales, Atlético Rafaela y Midland.

…………….

El fixture del “Aurinegro”.

1ª fecha vs Colón (V).

2ª fecha vs Deportivo Morón (L).

3ª fecha vs Godoy Cruz (V).

4ª fecha vs Los Andes (L).

5ª fecha vs All Boys (V).

6ª fecha vs Estudiantes Bs. As. (L).

7ª fecha vs San Martín (T) (L) (Interzonal).

8ª fecha vs Mitre Sgo. del Estero (V).

9ª fecha vs Almirante Brown (L).

10ª fecha vs Ciudad Bolívar (V).

11ª fecha vs Defensores de Belgrano (L).

12ª fecha vs Racing de Cba. (V).

13ª fecha vs Central Norte (V).

14ª fecha vs Ferro Carril Oeste (L).

15ª fecha vs Chaco For Ever (V).

16ª fecha vs Acasuso (L).

17ª fecha vs San Telmo (V).

18ª fecha vs San Miguel (L).

Formato: Ida y vuelta.