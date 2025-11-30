El “Aurinegro” empató 1-1 con el elenco de Río Cuarto por la revancha de la final del torneo Reducido de la Primera Nacional.

Deportivo Madryn no pudo y Estudiantes es de la Liga Profesional

En un partido que se tuvo que suspender en tiempo de descuento por incidentes en la tribuna, el Deportivo Madryn empató 1-1 de local ante Estudiantes de Río Cuarto y de esa manera, no pudo lograr el ascenso a la Liga Profesional de Fútbol, objetivo que conquistó el “León del Imperio”. El global fue 3-1 para el elenco que Iván Delfino, quien había ganado 2-0 en el encuentro de ida.

El partido, que se jugó en el estadio Abel Sastre, tuvo el arbitraje del internacional Facundo Tello.

Sobre los 20’ de juego, Yair Bonnín sacó, de gran manera, una pelota cabeceada por el delantero Javier Ferreira. Se salvó el “Aurinegro” gracias a su arquero que supo resolver muy bien, enviando el balón al tiro de esquina.

Minutos más tarde, el propio Ferreira probó desde lejos con la pierna derecha y la pelota se fue desviada.

Cerca de finalizar la primera etapa, apareció otra vez Ferreira con un remate y respondió Bonnín. Y luego, en un centro, el defensor Facundo Giacopuzzi, y su arquero, sacaron lo que podía haber sido la apertura en el marcador.

En el segundo tiempo, Diego Crego llegó hasta el fondo, envió un centro y Brian Olivera contuvo sin problemas.

Hasta que a los 18’, Luis Silba recibió en el área y con una excelente chilena, puso el 1-0 y así, el “Tanque” le devolvía la ilusión a la gente de Madryn.

Estudiantes respondió pero el remate de Agustín Fontana -ex River- adentro del área y cara a cara con el arquero Bonnín, se fue de manera increíble afuera ya que le pegó muy mal al balón.

Hasta que a poco del final, y cuando faltaban 5 minutos para la definición del partido, llegó el baldazo de agua fría. Agustín Morales recibió adentro del área y puso el 1-1.

El árbitro adicionó cinco minutos, comenzaron los incidentes en las tribunas, y por esa razón, el árbitro dio por finalizado el encuentro con un Deportivo Madryn que dejó pasar otra chande de subir y con un Estudiantes de Río Cuarto que ya se pone en traje para su debut en la Liga Profesional.

…………….

Síntesis

Deportivo Madryn 1 / Estudiantes (RC) 1

Deportivo Madryn: Yair Bonnín; Agustín Sosa, Facundo Giacopuzzi, Alejandro Gutiérrez, Diego Martínez; Bruno Juncos, Federico Recalde, Nazareno Solís, Diego Crego; Germán Rivero y Luis Silba. DT: Leandro Gracián.

Estudiantes: Brian Olivera; Juan Antonini, Juan Maffini, Sergio Ojeda y Lucas Angelini; Alejandro Cabrera, Mauro Valiente, Tomás González, Martín Garnerone; Javier Ferreira y Lucas González. DT: Iván Delfino.

Goles ST: 18’ Luis Silba (DM), 40’ Agustín Morales (E).

Cambio PT: 38’ Agustín Fontana x González (E).

Cambios ST: al inicio Juan Galeano x Martínez (DM), 10’ Exequiel Montagna x Juncos (DM), 16’ Alvaro Cuello x Ferreira (E), 25’ Elías Ayala x Sosa (DM), 29’ Saúl Nelle x Valiente (E), Fabio Vázquez x González (E) y Agustín Morales x Garnerone (E).

Amonestados: Martínez, Giacopuzzi, Bonnín (DM). Ojeda, Antonini (E).

Incidencias ST: 35’ expulsado Recalde (DM), por doble amonestación.

Arbitro: Facundo Tello.

Estadio: Abel Sastre (Puerto Madryn).