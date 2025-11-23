Deportivo Madryn perdió en Río Cuarto

Fue 2-0 ante Estudiantes por la final de ida del Torneo Reducido de la Primera Nacional. El próximo domingo se jugará la revancha en el “Abel Sastre”.

Deportivo Madryn perdió este sábado de visitante por 2-0 ante Estudiantes de Río Cuarto por el juego de ida de la final del Torneo Reducido de la Primera Nacional, que determinará el segundo ascenso a la Liga Profesional de Fútbol.

El partido, que se jugó en el estadio Antonio Candini, tuvo el arbitraje del neuquino Darío Herrera.

El elenco cordobés se quedó con este primer juego por los goles marcados -en el segundo tiempo- a través de Tomás González (16’) y Juan Antonini (41’).

La revancha se disputará el domingo 30 en el estadio Abel Sastre, del club chubutense.

El primero que estuvo a punto de festejar fue el “Aurinegro”, con un cabezazo de Luis Silba, que se fue increíblemente afuera, tras un tiro de esquina.

Y más tarde, lo perdió Javier Ferreira, con un remate que salió apenas desviado, después de que el centrodelantero del “Celeste” matase el balón con el pecho, de una manera elogiable.

Estudiantes manejó los hilos con la conducción de Tomás González, bien apuntalado por el corazón de Alejandro Cabrera, el verdadero símbolo del elenco riocuartense.

El once local tuvo sus mejores chances en esa primera mitad, porque Yair Bonnin mostró su jerarquía y se mandó dos atajadones ante disparos de Martín Garnerone y Mauro Valiente.

En el inicio complemento, el equipo de Leandro Gracián salió mejor y avisó con un disparo de Agustín Sosa que se fue al lado del palo. Casi de inmediato, el “Tanque” Silba lo tuvo, pero Braian Olivera logró salvar su arco.

A pesar del buen arranque del visitante, el “León del Imperio” en la primera que tuvo en el segundo tiempo no perdonó y se puso en ventaja. A los 16 minutos, Lucas González habilitó a Tomás González, quien definió con categoría ante la salida de Bonnin. Tras el tanto, el “Celeste” fue por más y tuvo premio.

El ingresado Agustín Fontana mandó un centro, Juan Antonini cabeceó, el arquero de Deportivo Madryn tapó en primera instancia, pero en el rebote el defensor de Estudiantes marcó el 2-0.

La revancha se jugará el próximo domingo en el estadio Abel Sastre, donde el Deportivo Madryn irá con todo para cristalizar su sueño de jugar por primera vez en la máxima categoría del fútbol argentino.