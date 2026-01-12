Deportivo Portugués se consagró campeón del Seven de la Patagonia

Derrotó en la final a Gori Patagonia 17-12 y conquistó este domingo la Copa de Oro del torneo de rugby que organizó Chenque RC.

Deportivo Portugués (Seven Up) se consagró este domingo campeón de la 26ª edición del Seven de la Patagonia, tradicional torneo de rugby playero, al vencer en la final 17-12 a Gori Patagonia (Comodoro RC).

De esa manera, el elenco “Luso” conquistó la Copa de Oro del certamen que organizó -en la Bajada 12- Chenque RC, con el acompañamiento de la Municipalidad de Rada Tilly y del Ente Autárquico Comodoro Deportes.

Mientras tanto, la Copa de Plata, también quedó en poder de los “lusos” (Mc Marber), que se impusieron en la definición por el título a Quebramigos de Pico Truncado, provincia de Santa Cruz, mientras que el primer lugar de la Copa de Bronce fue para 70/30.

Además, en Menores de 18 años, el título quedó para Texas Seven, en M-16, el primer puesto fue para el conjunto de Carlinho Young y en Menores de 15, se coronó Chenque Blanco.

Por su parte, Sanjo Fem de Caleta Olivia, se quedó con el campeonato en la rama femenina.

Cabe destacar que además de las categorías mencionadas, también tomaron parte los Veteranos.

La XXVI del Seven de la Patagonia, en esta ocasión, se jugó en homenaje a Jorge “Coco” Risso, un formador,referente y entrenador que dejó su huella en toda la familia de Chenque RC.

Además, el certamen contó con la presencia de visitas de lujo: el pilar comodorense Ramiro “Cumpa” Herrera -jugador surgido de Chenque RC y exintegrante de Los Pumas y Jaguares; Tito Díaz Bonilla, apertura formado en Hindú Club y ex Puma y Jaguares y el preparador físico Nahuel Seri.

……………….

Panorama

LIBRES

Copa de Oro

1º Seven Up (Deportivo Portugués)

2º Gori Patagonia (Comodoro RC)

3º Donpo 7s

Copa de Plata

1º Mc Marber (Deportivo Portugués)

2º Quebramigos de Pico Truncado.

3º Carlinho

Copa de Bronce

1º 70/30

2º Quelequén (Chile)

Menores de 18 años

1º Texas Seven

2º Calafate RC

Menores de 16 años

1º Carlinho Young

2º Deportivo Portugués.

Menores de 15 años

1º Chenque Blanco

2º Chenque Celeste

Femenino

1º Sanjo Fem

2º Fuera Malas Vibras