Desciende la intensidad del viento y se prevén 17°C

El jueves se presentará con mejoras progresivas en las condiciones meteorológicas en Comodoro Rivadavia, tras un inicio de jornada con lluvias aisladas y viento intenso.

Durante la mañana, se prevén lluvias aisladas, con una probabilidad de precipitación del 40 al 70% y una temperatura mínima cercana a los 11°C. El viento soplará desde el sudoeste, con velocidades de 42 a 50 km/h y ráfagas que podrían alcanzar entre 51 y 59 km/h, por lo que se recomienda circular con precaución.

Por la tarde, las condiciones tenderán a mejorar. El cielo estará mayormente nublado, con una temperatura máxima estimada en 17°C y una probabilidad de lluvias baja, entre 0 y 10%. El viento disminuirá su intensidad, con registros de 23 a 31 km/h, aunque las ráfagas se mantendrán moderadas.

Hacia la noche, el cielo se presentará algo nublado, sin probabilidad de precipitaciones. La temperatura descenderá a unos 14°C, con viento del sur de 13 a 22 km/h, marcando el cierre de una jornada con tendencia a la estabilidad.

Se espera que las condiciones continúen mejorando hacia el fin de semana, con menor presencia de lluvias y vientos más leves.