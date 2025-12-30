Despiste en el Roque González sin mayores consecuencias

El hecho ocurrió en la curva del sector Radio Estación. La conductora perdió el control del vehículo, pero no sufrió heridas y el test de alcoholemia dio negativo.

La conductora de un vehículo protagonizó un despiste durante la mañana de este martes 30 de diciembre en el camino Roque González, a la altura de la curva conocida como Radio Estación, en la zona sur de Comodoro Rivadavia. A pesar de la maniobra, no se registraron personas heridas.

El episodio se produjo alrededor de las 7:15 y motivó la intervención de efectivos de la Comisaría Seccional Sexta, quienes constataron que la conductora —una mujer de 30 años— se encontraba en buen estado de salud y no necesitaba asistencia médica.

El rodado involucrado fue un Renault Kwid, que quedó detenido fuera de la calzada. Personal de Tránsito Municipal realizó el control de alcoholemia correspondiente, el cual arrojó resultado negativo (0,0 g/l). Posteriormente, se solicitó la grúa del seguro para retirar el vehículo y normalizar la circulación en el sector.