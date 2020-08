Después de los 10 contagios suspenden el Kickboxing

View this post on Instagram

Reunión junto a representante de los gimnasios de Kick Boxing Trabajamos desde el Estado Municipal para mejorar y poder reforzar las medidas de prevención en los diferentes gimnasios. Junto a ellos y planteada la situación se definió el cierre de sus Escuelas de Kick Boxing por los próximos 15 días, debido al incremento de los casos de coronavirus en Comodoro Rivadavia.