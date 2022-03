Detectan a dos conductores manejando alcoholizados

El Gobierno del Chubut a través de la Subsecretaría de Seguridad Vial dependiente del Ministerio de Seguridad- desarrolló operativos de alcoholemia y fiscalización vial en las principales arterias y ciudades de la provincia.

En tal sentido, se llevaron a cabo controles de fiscalización vehicular en puntos estratégicos del territorio provincial con despliegue de efectivos de las distintas áreas de Policía del Chubut, Gendarmería Nacional, las direcciones de tránsito municipales y de la Base operativa de la Agencia Nacional de Seguridad Vial y la Agencia Provincial de Seguridad Vial (APSV).

En total durante la semana (desde el 14 hasta el 20 de marzo), se verificaron 8.885 vehículos en circulación, se realizaron 1.072 tests de alcoholemia, en los cuales se detectó a 44 conductores alcoholizados. Además, se retuvieron 55 vehículos y se confeccionaron 197 actas por diversas infracciones a la Ley Nacional de Tránsito.

COMODORO Y GARAYALDE

En Comodoro Rivadavia, los operativos se llevaron a cabo en el casco céntrico como así también en distintos puntos de la periferia, como en el acceso oeste de la ciudad por RN26 y acceso sur RN3.

En total se verificaron 2.684 vehículos en circulación, se realizaron 243 tests de alcoholemia en los que se comprobó que dos conductores circulaban en estado de ebriedad. Se efectuaron 45 actas de infracción a la Ley Nacional de Tránsito con dos retenciones vehiculares.

En tanto, que en el puesto fijo de Garayalde se controlaron los vehículos que transitaban por la zona.

RAWSON

Se llevaron a cabo controles de fiscalización y prevención en el casco urbano de la ciudad en conjunto con Policía del Chubut, Gendarmería Nacional y la ANSV.

Se verificaron 1.583 vehículos en circulación con 161 tests de alcoholemia con 16 resultados positivos. Hubo 44 infracciones y se retuvieron 17 rodados.

TRELEW

Se llevaron a cabo diversos operativos de fiscalización sobre el casco urbano y periferia de la ciudad, como asimismo en RN 3 en el acceso norte de la ciudad con la colaboración de Policía del Chubut, Gendarmería Nacional y la ANSV, se detectaron a 8 conductores alcoholizados de un total de 73 de alcoholemias realizadas.

En total, se verificaron 730 vehículos. Se labraron 14 infracciones a la Ley de Tránsito en los que se retuvieron 8 vehículos.

PUERTO MADRYN

Los controles realizados en distintos puntos del casco urbano de la ciudad fueron realizados en conjunto con la Dirección de Tránsito municipal. Se concretaron 81 tests de alcoholemia de los cuales 6 conductores dieron positivo por alcohol en sangre y en total se controlaron 362 vehículos con 25 infracciones y 14 retenciones vehiculares.

LAGO PUELO

A lo largo de la semana, se constató que cinco conductores manejaban alcoholizados de un total de 218 tests de alcoholemia realizados en un control general que abarcó a 677 vehículos. El despliegue preventivo se realizó sobre la RP 16, RP45 Y RN40 en el P42 límite con la provincia de Río Negro. Se labraron 12 actas de infracción a la Ley de tránsito y se retuvieron 6 vehículos.

ESQUEL

Se llevaron a cabo un total de 1.810 controles vehiculares. Hubo 2 alcoholemias positivas. Se realizaron 27 infracciones y sólo se retuvo un automóvil.

DOLAVON

No hubo alcoholemias positivas. Se controlaron 215vehículos, se realizaron 7 alcoholemias y no hubo ningún caso positivo. Se efectuaron 11 infracciones y no se retuvo ningún vehículo.

EL HOYO, EPUYÉN Y EL MAITÉN

En las tres localidades se verificó un total de 824 vehículos, se realizaron 287 alcoholemias con 5 casos positivos. Se labraron 19 infracciones y se retuvieron 7 automóviles.