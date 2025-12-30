En el marco del operativo “Verano Seguro”, personal de la Comisaría Seccional Quinta de Comodoro Rivadavia detuvo este lunes por la noche a un hombre acusado de sustraer elementos de una vivienda.

Detuvieron a un hombre tras robar un generador y elementos de una escuela de buceo

El procedimiento se realizó alrededor de las 20:05 horas, cuando efectivos policiales que realizaban tareas de identificación de personas y vehículos sobre avenida Chile y Cipriano Alonso fueron alertados por un testigo sobre la presencia de dos sujetos que estaban robando elementos de una vivienda cercana.

Según se informó, los sospechosos se desplazaban en dirección al barrio 30 de Octubre, por lo que se inició un rastrillaje en la zona. Durante el operativo, los uniformados observaron a un sujeto que transportaba un generador de color rojo e intentaba ingresar rápidamente a un edificio ubicado en el sector 52 del barrio.

El hombre fue interceptado y detenido en el primer piso del edificio. En el lugar se logró recuperar un generador eléctrico y un equipo de buceo, constatándose posteriormente que los elementos habían sido sustraídos de la Escuela de Buceo.

generador

El detenido fue identificado como Sergio L. O., de 31 años, quien fue trasladado a la dependencia policial, quedando a disposición de la Justicia.

Desde la Policía del Chubut destacaron la rápida intervención del personal y recordaron la importancia de la colaboración de los vecinos para prevenir hechos delictivos, especialmente durante la temporada de verano.