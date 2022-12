Dibu Martínez: "Francia no es solo un jugador"

La adrenalina está en alza en torno a Argentina. Y no es para menos, ya que está a un paso de bordar su tercera estrella por la Copa Mundial, la que jugará este domingo frente a Francia, por la final de Qatar 2022, en la que, además, su capitán y estrella, Lionel Messi, irá por la máxima consagración.

A poco más de un día para el duelo trascendental en el Estadio Lusail, quien tomó la palabra fue Emiliano Martínez. El ’Dibu’ habló en conferencia de prensa y expresó sus sensaciones rumbo a este encuentro histórico, para el que valoró el camino recorrido por la Albiceleste.

"Es una locura. Nosotros arrancamos perdiendo con Arabia Saudita, teníamos la misma ilusión que la gente y fue un baldazo de agua fría. Fuimos mejorando partido a partido, el camino se hizo difícil, pero siempre dijimos que íbamos a pelear por jugar la final del mundo y estamos a un paso", expresó el arquero.

Desde el sorpresivo tropiezo en el debut, el seleccionado de Lionel Scaloni se vio impulsado por el apoyo de su gente en las gradas, la que fue en aumento con el correr de las instancias, colmando cada recinto en el que jugó el equipo sudamericano.

Sobre este respaldo, el arquero de Aston Villa reconoció: "Los hinchas están cerca y los sentimos. Nos sentimos locales. En la entrada en calor, te sentís coom local, como si estuvieras jugando en Argentina".

En cuanto a la final, Martínez prefirió eludir el foco en la figura de los galos, Kylian Mbappé, y destacó la fortaleza colectiva de sus rivales por el trofeo. "Lo estuvimos viendo porque era un rival que nos podía tocar en octavos. Es el campeón mundial, no es solo un jugador", comentó.

"Son los últimos campeones del mundo, tienen una gran defensa y un buen arquero también. Es una gran selección. Sabemos lo peligrosos que son arriba, pero también nosotros vamos a intentar hacerles daño", agregó.

Por su posición en el campo, debe estar atento a los atacantes franceses, de los que admitió haber analizado. "Tenemos reuniones sobre dónde les gusta definir. Igualmente, no me quedo solo con eso, sino con mi sensación en el momento. El margen de error es poco, el mínimo error táctico te puede hacer pagar", sostuvo el ex Arsenal inglés.

Acerca del favoritismo inclinado hacia el conjunto europeo, manifestó: "Decían que el favorito era Brasil (en la final de la Copa América 2021), como ahora pueden decir que es Francia. Nosotros tenemos una ventaja que es que tenemos al jugador mejor del mundo. No nos sentimos inferiores ni superiores a nadie. Si tenemos una buena noche defensiva, tenemos muchas chances".

Asimismo, el ’Dibu’ resaltó que la concentración será clave para abrazar la gloria: "La necesidad de ganar puede jugar en contra, hay que tener la cabeza fría. Hay que jugar como venimos jugando, tener el control del partido. Saber que estamos jugando solo un partido, es lo más difícil, pero a la vez es la final del Mundial".

Por último, como apreciación del nivel de Messi, el que ha sido brillante en el certamen, aseguró: "Lo veo feliz, se está notando en la cancha. En la Copa América, estuvo muy bien, era difícil superar esa versión, pero lo veo muy bien. Lo veo feliz, como todo argentino. En este Mundial, lo veo mejor, física y futbolísticamente. Eso nos ayuda muchísimo".